Nasce "L'arte di Accogliere": la Biennale che celebra l'adozione e l'affido familiare

Si è tenuta a Milano, nella sala stampa di Palazzo Lombardia, la conferenza di presentazione della prima edizione de “L’arte di Accogliere”, la nuova Biennale che accende i riflettori sui temi cruciali dell’accoglienza, dell’adozione e dell’affido familiare. Un’iniziativa che, come emerso dalle parole dei promotori, mira a superare la narrazione delle sole difficoltà per celebrare la bellezza e la straordinaria esperienza dell’accoglienza in famiglia. Il programma si articola su due sedi e copre quasi l’intero mese di novembre 2025. Un intenso ciclo di incontri e convegni è previsto per il 3 e 4 novembre presso Palazzo Lombardia, mentre dal 1° al 16 novembre il Museo di Storia Naturale di Milano ospiterà mostre, attività e momenti di confronto aperti al pubblico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e la rete delle famiglie. Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, ha sottolineato la portata culturale dell’evento: «Accogliere non è solo un gesto, ma una cultura che si costruisce nel tempo, attraverso relazioni, ascolto e corresponsabilità”. Per lui, l’obiettivo è far emergere “il bello dell’esperienza dell’accoglienza familiare, dell’adozione e dell’affidamento”, una scelta che rappresenta un “grande investimento per il futuro dei cittadini di domani». L’evento è un invito a riconoscere che ogni persona e ogni bambino ha bisogno di sentirsi parte di una comunità viva, capace di prendersi cura delle fragilità.