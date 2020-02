Nosiglia e Moraglia: «Supermercati aperti, Messe sospese, perché?»

Le immagini hanno un impatto cento volte maggiore del più emozionante degli editoriali. Spazio alle foto, allora. Il primo prelato è ritratto in preghiera accanto al sindaco Chiara Appendino, in un Borgo chiamato Vittoria per celebrare la sconfitta dei francesci nel 1706 (sì, propria quella per cui si immolò Pietro Micca), soli, la guida spirituale e la guida civile, nella chiesa nata per ringraziare la Vergine Maria d'aver interceduto presso Dio e fatto terminare la devastante epidemia di colera del 1835. Il secondo uomo di Chiesa, invece, è immortalato prima mentre celebra un solitario rito delle Ceneri in una deserta Basilica di San Marco, e poi fuori mentre benedice Venezia e i veneziani con l'Ostensorio in una delle più rinomate piazza del mondo.

Chiesa e coronavirus. Cesare Nosiglia, 75 anni, è arcivescovo di Torino. Francesco Moraglia, 66 anni, è patriarca di Venezia. In tempi diversi, ma con le stesse modalità (due interviste) e con gli stessi accenti (accorati, ma costruttivi), hanno entrambi sollevato una questione sentita da molti in questi giorni (basta sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Maria o di Radio Mater, ovvero scorrere leggere e messaggi inviati - anche - al nostro giornale): ferma restando la difesa della salute pubblica, la cancellazione delle celebrazioni eucaristiche non sottende forse la svalutazione della dimensione religiosa, della natura spirituale delle persone da considerarsi anch'essa in qualche modo bene di prima necessità?