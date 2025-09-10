Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

mercoledì 10 settembre 2025
 
 

Padre Farrell, americano, alla guida degli agostiniani

10/09/2025  Il capitolo generale elegge il 98esimo priore alla quarta votazione. Ovazione e abbracci per il successore di Moral

È americano il 98esimo priore generale degli agostiniani. Padre Joseph Farrell è stato eletto alla quarta votazione, la sera del 9 settembre. Finora vicario generale dell'Ordine, presidente del Capitolo e assistente generale per il Nord America, ha ricevuto il sigillo dalle mani di padre Alejandro Moral Antón, che ha concluso il suo secondo mandato. Padre Farrell, nato l'11 luglio 1963 a Drexel Hill, in Pennsylvania, si è laureato alla Facoltà di Economia in amministrazione aziendale all'Università di Villanova nel 1985. Sei anni dopo ha conseguito un master in Teologia alla Washington Theological Union. Ha professato i primi voti come agostiniano nel 1987 e i voti solenni nel 1990. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1991 presso la chiesa di Nostra Madre del Buon Consiglio a Bryn Mawr, Pennsylvania. Il suo primo incarico è stato nella parrocchia di Sant'Agostino a Lawrence, Massachusetts. Il «sì» con il quale ha accettato la nomina è stato accolto da una calorosa ovazione dell’assemblea. Dopo il canto solenne dei Vespri, il nuovo priore ha professato la fede e pronunciato il giuramento di fedeltà. Subito dopo i padri capitolari gli hanno reso omaggio con un gesto di obbedienza e un fraterno abbraccio.

