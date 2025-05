Il nuovo Pontefice ha scelto un nome antico e potente, evocando nella sua semplicità la missione di un uomo radicato nella spiritualità agostiniana e orientato al futuro, attento agli ultimi, al clima e alla pace, come evocato più volte nel suo discorso dopo la fumata bianca. Famiglia Cristiana dedica al nuovo Papa uno speciale approfondito – “Papa Leone XIV. Missionario di pace” – che racconta i primi passi di un pontificato attesissimo, nato in continuità con le grandi sfide aperte da Francesco: la cura degli ultimi, la pace come orizzonte, la speranza come metodo.

Un numero monografico di 98 pagine, da domani in edicola e in parrocchia con Famiglia Cristiana a soli 4,50 euro in più, che può essere richiesto anche via mail (abbonamenti@stpauls.it), telefonicamente (02 48027575) o sul sito www.edicolasanpaolo.it.

Nel cuore dello speciale troviamo il racconto dei 17 giorni che hanno cambiato il volto della Chiesa, dopo la scomparsa di Francesco, firmato da direttore e condirettore, Stefano Stimamiglio e Vincenzo Vitale. Non potevano mancare le prime parole con cui il Cardinal Prevost, da Leone XIV si è presentato al mondo: «La pace sia con voi. Dio vi ama e il male non prevarrà», commentate da Annalchiara Valle.

Un Grande Speciale di Famiglia Cristiana che parte dal conclave più globale della storia – ricostruito da Elisa Chiari e Antonio Sanfrancesco – alla fumata bianca, fino alla scena dell'affaccio e all’accoglienza calorosa in piazza, viene documentato il clima spirituale e umano che ha accompagnato la sua elezione. E arriva alle storie nella Storia, come quella del “sarto dei Papi”.