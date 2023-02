L'Accademia Internazionale Mauriziana premia Luciano Regolo

Il terzo Premio Internazionale Mauriziano, organizzato dall'Accademia Internazionale Mauriziana, è stato conferito, nell'ambito del giornalismo, a Luciano Regolo, condirettore di "Famiglia Cristiana". La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 febbraio a Roma. L'Accademia Internazionale Mauriziana nasce dalla Fondazione Mauriziana di Pescocostanzo, fondata l'8 settembre del 1994 da alpini in armi e in congedo con la finalità di custodire il Sacrario Nazionale Mauriziano.

Dal 2012 l'Accademia è un sodalizio non soltanto religioso ma anche culturale. Le sua iniziative si rivolgono in modo particolare al sostegno dei più deboli e bisognosi, alla tutele delle tradizioni storiche, architettoniche e artistiche della cristianità, alla promozione del mutuo soccorso tra gli associati, del dialogo interreligioso e della cooperazione tra i popoli per la costruzione di un mondo pacifico. L'Accademia è stata fondata ed è attualmente presieduta dal Duca Don Fabrizio Mechi di Pontassieve. Spiritualmente è guidata dal cardinale Francesco Monterisi insisme al Priore per l'Italia, l'arcivescovo Claudio Maria Celli.