Il Premio Vermentino racconta il territorio e premia Cristina Caboni

Si dice sempre che i Premi letterari, ma non solo quelli letterari, sono tanto più riusciti quanto più riescono a coinvolgere il territorio in cui si organizzano creando un legame che dura e si rafforza nel tempo. È il caso del Premio nazionale eno-letterario Vermentino che ha come obiettivo quello di raccontare questo vino e il territorio in cui si produce, la Gallura, attraverso la narrativa, e in una felice contaminazione con le identità e le storie di altri luoghi con una pluralità di voci, esperienze, punti di vista, che, quest’anno, ha scavalcato anche l’Italia con il Premio per la narrativa straniera. Non a caso il tema era “Intrecci di vite”.

La nona edizione del Premio, ideato e organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari e promosso insieme ai Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, si è conclusa al termine della settimana di “Benvenuto Vermentino”, con la vittoria di Cristina Caboni, autrice sarda edita da Garzanti, che ha vinto il Premio con il romanzo La ragazza senza radici.

La motivazione della Giuria ha sottolineato come l’opera sappia unire, con limpidezza e intensità empatica, un affresco familiare struggente e appassionante, dove abbandoni, ostinate ricerche e colpi di scena si intrecciano a delicate notazioni sulla produzione del vino che introducono e accompagnano ciascun capitolo. Una narrazione capace di emozionare e, al tempo stesso, di raccontare la vite e il vino come metafora di radici e identità e, attraverso il vino, il territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 4 ottobre nel Museo archeologico di Olbia, condotta, per il terzo anno consecutivo, dall’attore Neri Marcorè. La sala del Museo era colma di lettori, editori, studenti, book influencer, giornalisti e appassionati.

I ragazzi del Liceo Gramsci di Olbia, guidati dall’attore Daniele Monachella e dai loro docenti, hanno dato voce alle pagine delle opere finaliste con reading intensi e sentiti, mentre suggestivi booktrailer – sempre realizzati dagli studenti – hanno introdotto ciascun volume. Questo è il segno più eloquente di come il Premio non si riduca alla sola cerimonia finale ma si snodi attraverso un percorso che dura diversi mesi.

«Vincere questo importante premio mi rende felice ed emozionata», ha detto Caboni, «racconto la forza delle donne con la metafora della vite: in autunno spoglia, poi rinasce a primavera». L’ispirazione, ha confessato Caboni, è nata da un «legame profondo con la terra, maturato negli anni in cui ho praticato l’apicoltura», e da un documentario che parlava di un vino sardo che nasce «dalle acque» e riposa sul fondale sabbioso del mare.