Prendersi cura della persona fino in fondo: "O Anche No" dedica uno speciale alle cure palliative

Sabato 8 novembre, alle 23.05 circa su Rai 3, il programma “O Anche no” dedica una puntata speciale a un tema centrale e profondamente umano: le cure palliative. In occasione della Giornata Mondiale dedicata, la trasmissione di inclusione sociale e diritti fondamentali racconterà cosa significa accompagnare una persona nella fase più fragile della malattia e del fine vita. Sarà un racconto corale, che darà voce a chi ogni giorno, con competenza e umanità, lavora per tutelare la dignità delle persone, rendendo più umano il percorso della malattia. Il viaggio di “O Anche No” toccherà diverse realtà italiane che rappresentano un’eccellenza in questo campo.

Si partirà da Aviano (Pordenone) con l’Associazione Via di Natale, che dal 1989 offre ospitalità gratuita ai pazienti oncologici e ai loro familiari. A raccontare questa esperienza sarà il suo presidente, il professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri. Dalla Lombardia arriveranno importanti testimonianze. Paola Severini Melograni presenterà l’Hospice Sacra famiglia di Inzago insieme alla direttrice Carla Dotti, portando l’esempio l'esempio delle 38 strutture di ispirazione cristiana attive in Italia.

Tra le più significative, quella di Mariapia Bonanate. Giornalista e caregiver, Bonanate accompagnerà i telespettatori, con la sensibilità che la contraddistingue, nel racconto del percorso vissuto accanto al marito durante la sua malattia.La sua sarà una testimonianza chiave per comprendere la realtà quotidiana di chi si prende cura di una persona cara, un'esperienza che, come sottolinea il programma, pur cambiando profondamente la vita, può aprire strade nuove e inattese di amore e di cura. La sua voce si unisce a quella di Stefano Massoli, marito di Laura Santi, morta nel luglio 2025 dopo una lunga battaglia per il diritto all’autodeterminazione nel fine vita.

Spazio anche alla politica e alla riflessione personale con il Senatore Franco Mirabelli, anch’egli affetto da SLA, che racconterà la sua esperienza, sottolineando l’urgenza di una riflessione collettiva e legislativa sul fine vita e sul diritto alla dignità. Come di consueto, "O Anche No" utilizzerà diversi linguaggi per esplorare il tema. Il cinema offrirà uno sguardo nuovo sulla fragilità umana grazie a Valerio Mastandrea: l'attore e regista presenterà il suo film "Nonostante", un viaggio tra autobiografia e racconto universale. Infine, Don Mario Cagna, assistente spirituale nella Rete di Cure Palliative della ASL 4 di Chiavari, ricorderà l'importanza della cura spirituale nel percorso del fine vita. La puntata renderà omaggio a Cicely Saunders, medico e infermiera che nel 1967 fondò il primo hospice moderno, il cui messaggio resta un faro: non solo curare la malattia, ma "prendersi cura della persona nella sua interezza".

"O Anche No" è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Valeria Zanatta e Giulia Sarlo, con la regia di Gabriele Mammarella. Tutte le puntate sono disponibili su Raiplay.