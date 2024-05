Qual è il ruolo della Chiesa nel mettere fine alle guerre?

Ci sono guerre che meritano le prime pagine e altre, troppe, dimenticate. Sui conflitti aleggia l’ombra di un’escalation incontrollabile. Un contesto nel quale la Chiesa e la comunità cristiana sono chiamate a svolgere un ruolo importante. Quale? Eva Crosetta ne parla con il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, domenica prossima 12 maggio, ore 7.30, su Rai Tre. Quante sono le guerre nel mondo? Chi ci guadagna? Interrogativi a cui risponderà Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, che metterà in luce come una certa "logica del nemico," che vorrebbe ammantare la guerra di naturalità, stia di fatto contaminando la verità sulle 185 guerre presenti nel mondo. Di fronte al male che sembra vincere, la Pietà di Michelangelo annuncia che quel corpo straziato ha vinto sulla morte. Orazio La Rocca, giornalista vaticanista, commenterà il valore di quel capolavoro, facendone rivivere l’ardita traversata transatlantica di 60 anni fa. In coda al programma di Vito Sidoti, il grido di Giovanni Paolo II contro la logica dell'odio e della violenza: "verrà il giudizio di Dio!" Regia di Marina Gambini.