San Charbel, il santo libanese il cui corpo rimase intatto fino alla beatificazione

Quest’anno sono 191 anni dalla nascita e 121 dalla morte di San Charbel, il santo libanese - sempre più conosciuto in Italia - che scelse l’eremo come sua dimora per raggiungere poi i confini di tanti cuori.

Un santo dedito alla preghiera fin dalla sua giovinezza; già a soli 14 anni ogni giorno dopo la cura del gregge di famiglia si ritirava in una grotta (chiamata ora “la grotta del Santo”) a pregare per ore in ginocchio davanti un’immagine della Santa Vergine.

Nato nel 1828 nel villaggio di Biqa ’Kafra (il più alto del Libano a 1600 metri sul livello del mare), l’ultimo dei cinque figli di Antoun Makhlouf e Brigitta Al-Chidiac, rimase orfano di padre a 3 anni e fu affidato allo zio che secondo alcune testimonianze si oppose poi alla sua decisione di intraprendere la vita monastica che iniziò solo a 23 anni nel monastero della Madonna di Mayfouq, cambiando il nome di battesimo – Youssef – in quello di Charbel. Ordinato poi sacerdote dell’Ordine Libanese Maronita nel 1859, rimase per 15 anni ad Annaya prima di ottenere il permesso per ritirarsi nell’eremo dei SS. Pietro e Paolo, non lontano dal monastero di San Marone ad Annaya, dove visse nell’obbedienza e nel nascondimento più assoluto.

Una sera Padre Charbel rientrò tardi dai lavori nei campi e non era perciò a conoscenza della disposizione di non accendere le lanterne imposta quella sera dal superiore in segno di povertà, ma forte era il desiderio della preghiera che Padre Charbel chiese ad un servitore di mettere l’olio nella lampada il quale versò però dell’acqua e la lampada si accese ugualmente. Il superiore vedendo arrivare la luce dalla cella del Santo inizialmente si arrabbiò, ma quando il servitore gli disse di aver versato soltanto dell’acqua, si inginocchiò davanti a San Charbel per chiedergli perdono.

Morì il 24 dicembre del 1898, dopo giorni di atroci sofferenze. Non lasciò nulla di scritto, le frasi a lui attribuite sono state tramandate oralmente, ma alcuni mesi dopo la sua morte, fenomeni straordinari si verificarono attorno alla sua tomba che iniziò a brillare e tra coloro che pregavano sul sepolcro del monaco che trasudava sangue misto ad acqua si moltiplicarono guarigioni inspiegabili, richiamando gente da tutta la vallata e di differenti religioni, costringendo i monaci a riesumarne il corpo che venne trovato intatto e rimase morbido conservando la temperatura dei corpi viventi fino alla beatificazione che avvenne nel 1965 durante la chiusura del concilio Vaticano II. Quel 5 dicembre Paolo VI, che lo proclamò poi santo nel 1977, disse: «Un nuovo membro di santità monastica arricchisce con il suo esempio e con la sua intercessione tutto il popolo cristiano. Egli può farci capire, in un mondo affascinato per il comfort e la ricchezza, il grande valore della povertà, della penitenza e dell’ascetismo, per liberare l’anima nella sua ascensione a Dio».