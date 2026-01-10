Social
sabato, 10.01.2026
Attualità

«Viaggerò per te»: Milano si stringe attorno a Chiara per un ultimo saluto

Cronaca

Suor Simona Brambilla, la prima donna a capo di un Dicastero vaticano e il futuro della Chiesa

Chiesa

Santo Stefano, perché si celebra subito dopo il Natale?

Papa

Papa Leone: «Abbiamo bisogno di una pace selvatica»

Papa

Papa Leone: «Giuseppe, uomo fragile e forte nella fede»

Papa

Papa Leone: «I potenti non ascoltano il grido dei poveri, ricchezza della terra in mano a pochi»

Chiesa

Giubileo, quando chiudono le Porte Sante. Ecco le date e gli orari delle celebrazioni

Papa

«Dalla prigione dello sconforto ci libera la parola di Gesù»

Santi

San Giovanni della Croce, il più poeta dei santi che vinse la notte oscura grazie a Dio

Chiesa

Abusi nella Chiesa di New York: l’Arcidiocesi avvia risarcimento per oltre 1.300 persone