Ecumenismo in divisa: «Dalla gentilezza nascono la giustizia e l’amore»

Giovedì mattina, presso il Comando Aeroporto di Capodichino, ha avuto luogo un incontro ecumenico organizzato dall’Ordinariato Militare, alla presenza di tutti i cappellani della XII zona pastorale e dei cappellani internazionali di Capodichino, Gricignano e Lago Patria. “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) È il tema dell’incontro che riprendeva quello scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si conclude sabato 25 gennaio. Il momento di preghiera è stato presieduto dall’Ordinario Militare per l'Italia, monsignor Santo Marcianò. Pubblichiamo di seguito la sua meditazione.

Carissimi fratelli e sorelle,

la Celebrazione di oggi è un grande dono per cui ringraziare con forza lo Spirito Santo e, come ogni dono, è compito che ci rende responsabili. È il compito dell’unità dei cristiani, dell’ecumenismo che si realizza, anzitutto, nella preghiera e nelle opere. Non solo nei grandi momenti di preghiera e nelle opere di pubblica rilevanza, ma in ogni preghiera e in ogni opera compiuta nella comunione. È bello pensare come quel cammino ecumenico, che Papa Francesco ha definito «irreversibile» , faccia un passo avanti ogni volta che una singola comunità o una singola persona compiano un piccolo passo; ogni volta che «due o più» siano riuniti nel nome di Cristo! Oggi siamo riuniti per un momento di intensa preghiera, con il cuore teso a Cristo e alle opere che Egli ci chiede di compiere. Siamo qui come Cappellani Militari, consapevoli che il nostro ministero ci pone in un contesto come quello militare dove il dialogo ecumenico è una esigenza quotidiana. Siamo qui, cappellani e militari di tante confessioni cristiane che lavorano assieme per il sostegno alla pace, annunciando l’unico Signore Gesù Cristo.

La Parola di Dio, che esprime il tema di questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, richiama la nostra attenzione su una parola non più tanto di moda: la «gentilezza». Viviamo nel tempo della fretta e dell’aggressività e la gentilezza, anche nel quotidiano, finisce per essere qualcosa di dimenticato o addirittura frainteso, soprattutto quando l’altro sembri un ostacolo all’autorealizzazione personale. «Ci trattarono con gentilezza» (At 28,2). Gentilezza è un tratto esteriore nato, tuttavia, da un atteggiamento del cuore. Il termine greco, filantropia, indica una sorta di “piena di umanità” che, con le letture ascoltate, potremmo rileggere da quattro angolature.