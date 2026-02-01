Dalla Procura svizzera giunge l’ennesima brutta notizia: le vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana alla festa di Capodanno di un mese fa salgono a 41. Un 18enne non ce l’ha fatta. Tra queste, sei sono i giovani italiani che hanno perso la vita.

Non meno tragico il bilancio dei feriti: 115.

Intanto il Santo Padre ha inviato un messaggio ai familiari in occasione della Messa di Trigesimo in memoria delle vittime: «Desidero semplicemente manifestarvi la mia vicinanza e la mia tenerezza, con quelle di tutti la Chiesa che, con la sua presenza materna, desidera – per quanto possibile – portare con voi questo peso, e chi prega il Signore Gesù di sostenere la tua fede nella prova. Spero che troviate nei vostri sacerdoti e nelle vostre comunità cristiane l'aiuto fraterno e spirituale che voi cercare di superare il dolore e mantenere il coraggio».