Ma il vino senz'alcol è sempre vino?

Vini dealcolati, la nuova frontiera del vino? Un nuovo metodo? Ma soprattutto, Il vino dealcolato è vino?

Fra i padiglioni della Fiera, edizione n.56, questo tema appassiona e divide tanto da essere il focus del convegno, organizzato da Unione Italiana Vini e Vinitaly, che esplora nuove opportunità di mercato con i prodotti a zero alcol di sette aziende: Argea, Doppio Passo, Hofstatter, Mionetto, Schenk, Varvaglione e Zonin.

E se da una parte il settore del vino italiano, che si scontra con normative che impediscono il procedimento di dealcolazione in cantina, chiede scelte rapide per non perdere un’opportunità rilevante di mercato, dall’altra sono forti le riserve del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, al suo secondo Vinitaly da ministro, che dice sì ai dealcolati ma a patto di non chiamarli vino, perché «il rischio è che portino verso il basso il valore di un prodotto simbolo di eccellenza nel mondo». Pertanto il ministro non incentiverà la promozione di questo tipo di prodotto, oggi relegato in una nicchia.

Veniamo allo stato dell’arte. In Italia i dealcolati si possono commercializzare ma, a differenza degli altri paesi europei, non si possono produrre. «Esiste una norma europea già dal 2021, quando è stata approvata la riforma della politica agricola comune, che ha introdotto nei regolamenti europei le definizioni di vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato. Stiamo quindi parlando di un’innovazione che ha già quasi tre anni di vita», spiega Nicola Tinelli, responsabile dell’Ufficio istituzionale di Unione italiana vini (Uiv). «All’interno di ogni singolo stato membro le autorità nazionali devono attuare delle disposizioni specifiche. Come Unione Italiana Vini chiediamo da tempo al Ministero di individuare le modalità attuative della norma europea. Come si produce un vino dealcolizzato ce lo dice l’Unione europea, ma concretamente come gestire le pratiche, trattare l’alcol che si estrae dal vino, smaltirlo, pagare eventualmente l’accisa sono questioni fondamentali che se non vengono regolamentate da parte del Ministero bloccano una produzione. Le aziende sono costrette a inviare il vino in Germania o in Spagna per dealcolarlo, per poi riportarlo in Italia per imbottigliarlo e commercializzarlo. È un paradosso perché l’Italia è il primo produttore di vino al mondo e, non secondariamente, è una pratica onerosa. Ormai da un anno il Ministero dell’Agricoltura ha presentato una bozza di decreto che non ha ancora visto la luce».

Il professor Luigi Moio, enologo e titolare di una cantina campana, in diverse occasioni ha affermato che l’alcol è uno stabilizzatore del prodotto ed è intimamente connesso al vino. Detto questo, bisogna fare i conti con i numeri. In Italia il 36% dei consumatori è interessato a consumare bevande dealcolate e negli Stati Uniti, incubatore di tendenze, questo mercato vale un miliardo di dollari.