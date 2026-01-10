Social
sabato, 10.01.2026
Francesca Fiocchi
Francesca Fiocchi
Francesca Fiocchi
Attualità

Lo psicologo in classe dopo Crans-Montana: «Lacrime e più silenzio che parole»

Cronaca

Crans-Montana. Quei banchi vuoti al ritorno a scuola

Aziende di valore

Mulino Caputo, dove responsabilità, arte e gusto si incontrano

Famiglia e educazione

La pedagogista: «I giocattoli creano legami e insegnano una sana competizione»

Cronaca

Violenza a Milano, il prof scrittore spiega la rabbia dei giovani e il vuoto educativo che la alimenta

esclusivo

Don Mattia Ferrari: «Dietro l’odio online c’era un dirigente Frontex. Ma il dramma vero è dei migranti torturati in Libia»

l'attentato

«Conosco Sigfrido Ranucci, è un leone. Le bombe non spegneranno mai la verità»

milano

Ma ha ancora senso l'Ambrogino d'oro?

Cinema e letteratura

La vita di Grazia Deledda è diventata un film

Famiglia e educazione

Ma in classe il prof come si deve vestire? Quando il dress code sale in cattedra