Stefania Rocca dà la voce al racconto di Matteo, quindici anni, un tumore cerebrale e una grande passione per la vita

Realizzato in occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle persone con disabilità, La Nostra Famiglia ha scelto di raccontare la voglia di vivere di un ragazzino affetto da un tumore cerebrale, arrivato dalla Calabria al reparto di cerebrolesioni acquisite a Bosisio Parini. Matteo ha quindici anni, è appassionato di calcio e geografia, frequenta il turistico e ha una memoria prodigiosa per bandiere e capitali. È un bel ragazzino sorridente, con uno sguardo positivo sulla vita e sulla sua malattia. È il protagonista di La prima bandiera, il racconto realizzato da Nikolai Prestia, che nella versione audio ha la voce dell'attrice Stefania Rocca, e nel libro omonimo ha le illustrazioni di Alessandra Cimatoribus.

La prima bandiera racconta con freschezza e autenticità l’incontro di Matteo con la receptionist di Bosisio, una donna che osserva la vita, la speranza e la forza che viene fuori dai bambini e dalle bambine che incontra ogni giorno: «Matteo vede pochissimo, da un occhio solo. Da quando è successo non è mai stato un problema per lui. “Un poco ci vedo.” risponde se gli si domanda come fa a riconoscere le bandiere, e lo dice con un sorriso disarmante: c’è tutta la grazia della vita e del futuro immenso in quella espressione».

«Ci ha stupito come Nikolai Prestia abbia saputo cogliere il talento per la vita dei bambini che quotidianamente varcano la porta delle nostre sedi» commenta la presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia, Luisa Minoli: «in quel "un poco ci vedo" c’è l’altra faccia della luna, quel piccolo miracolo che ci fa cambiare la prospettiva e amare la vita, basta farsi piccoli per vederne la bellezza. E in quel sorriso disarmante c’è tutto lo stupore con cui affrontano la vita le bambine e i bambini con disabilità, così come tutte le bambine e i bambini del mondo».

«A Nikolai Prestia, ad Alessandra Cimatoribus e a Stefania Rocca va la nostra gratitudine, per essere con noi dalla parte dei bambini, per aver condiviso il loro talento, per essersi lasciati coinvolgere dalla nostra missione e averla saputa tradurre in poesia» ringrazia la Presidente Minoli.