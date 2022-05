Tito Brandsma, il primo giornalista santo e martire del nazismo

Una passione ed un impegno, quelli di Brandsma, per il giornalismo «caratterizzati da tre chiavi», confida padre Romeral, «ovvero la ricerca rigorosa della verità, la profonda empatia con gli altri e la difesa della fede cristiana in un mondo sempre più ostile o, detto in altro modo, la difesa della libertà di espressione dalla quale la Chiesa non deve essere esclusa». Perché «dopo quelli delle Chiese, la stampa è il pulpito migliore per predicare la verità… La stampa è la forza della parola contro la violenza delle armi, la forza della nostra lotta per la verità », scrisse di suo pugno padre Tito. Che seppe conciliare il suo attivismo e il suo essere culturalmente inquieto con lo spirito carmelitano «di cui era profondamente innamorato», assicura padre Romeral ricostruendo la biografia di Brandsma, tra le più appassionanti del XX secolo.

«Araldo della devozione a Maria»

San Tito Brandsma amava Maria di «un amore tenero e la vedeva ovunque» e, con Lei, Gesù, che guidò i suoi passi sino alla fine: celebre e tradotta in molte lingue è la poesia Davanti all’immagine di Gesù nella mia cella, che il prigioniero Brandsma scrisse nel febbraio 1942 nel carcere di Scheveningen. «Quando ti guardo, o Gesù, mi sento rivivere e comprendo che tu mi ami, come il più caro degli amici, e sento di amarti come il mio bene supremo», i versi di padre Tito. E ancora: «Se nuovi dolori si aggiungono nel mio cuore, li considero come un dolce dono perchè mi fanno più simile a te, perché mi uniscono a te. Lasciatemi solo, in questo freddo non ho più bisogno di nessuno, la solitudine non mi incute paura, perché tu sei vicino a me».

Proprio nel carcere di Scheveningen il carmelitano oggi santo diede prova dello spirito di dialogo e di riconciliazione che contrassegnò la sua esistenza. È sempre padre Romeral ad offrircene la testimonianza: «Quando il sergente giudiziale Hardegen lo interrogò chiedendogli, tra le altre cose, di scrivere i motivi per cui gli olandesi odiavano i nazisti, Padre Tito scrisse: “Dio salvi la Germania! Che Dio conceda a questi due popoli di tornare a camminare in pace e in libertà e a riconoscere la sua gloria per il bene di queste due nazioni così vicine”. Non solo non parlava male dei suoi carcerieri, ma benedì la Germania. Lui che fu ammazzato in un campo di sterminio». In quella stessa cella si concretizzò il suo amore per la Madonna: «Padre Tito mise il breviario che aveva con sé, aperto alla pagina in cui c’era l’immagine di Maria, su di una mensola che poteva vedere da qualsiasi angolazione. Ovvero dal letto o dalla sedia. Ovunque fosse, vedeva Maria. Fu per lui una grande consolazione».

Forte di una fede genuina e tenace, quest’uomo «pieno di prudenza, di eleganza e educazione, capace di combinare la semplicità e la spontaneità con la finezza più elevata», come molti testimoniarono nel processo di beatificazione, Tito Brandsma non ebbe paura nemmeno nell’ora più buia. Alle 14 del 26 luglio 1942. Quando un’infermiera lo uccise con un’iniezione di acido fenico nell’ospedale da campo di Dachau dov’era stato portato a causa dell’estremo indebolimento del suo fisico.

Prima ancora che nel miracolo che ne ha determinato la canonizzazione, – Padre Driscoll guarito da «una grave malattia che risultò scomparsa dopo che il religioso per mesi si era affidato, con la preghiera, all’intercessione del Beato Brandsma, ponendo una reliquia sulla parte malata», rammenta la postulatrice della causa, Giovanna Brizi – la santità di Padre Titus sta nelle parole che rivolse alla sua carnefice. «Le regalò il suo rosario, ma quella disse che era un dono inutile visto che non sapeva pregare», riporta il suo devoto biografo. «Lui, allora, le rispose: “Basta che tu dica Ave Maria, prega per noi peccatori”. Furono le sue ultime parole. Proprio quelle che suscitarono, nell’animo della donna, la grazia della conversione, come testimoniò più avanti lei stessa. La sua deposizione, resa tra l’altro come criminale di guerra (nel processo compare sempre come Tizia, il suo nome rimase segreto), fu fondamentale per la beatificazione di padre Tito».

Araldo della Madonna, come lo definiscono i suoi confratelli, sino all’ultimo respiro.