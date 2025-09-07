Tra i ragazzi di Frassati e Acutis: «Se sono diventati santi loro, possiamo sperarci anche noi»

Antico e moderno. Reliquie e social media. Latino e reel. Lacrime e preghiere. Strana traiettoria quella della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.

Dovevano essere proclamati santi da papa Francesco – Acutis il 23 aprile, Frassati il 3 agosto durante il Giubileo dei giovani – e invece sono i primi santi del pontificato di Leone XIV. Il quale, a sorpresa, poco prima dell’inizio della celebrazione, arriva sul sagrato di piazza San Pietro per salutare i fedeli, le delegazioni ufficiali (a rappresentare l’Italia, ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana): «Anche se la liturgia di oggi è solenne, questo è un giorno di festa, di gioia», scandisce, a braccio, il Pontefice che dà appuntamento alla fine quando con la papamobile passerà in tutti i settori a salutare i fedeli da vicino.

A San Pietro – dove alla fine arriveranno quasi 100mila persone con la folla che riempie anche via della Conciliazione fino a piazza Pia – i tornelli aprono attorno alle sei e mezza del mattino ma i controlli per accedere alla piazza creano code lunghissime che si protraggono fino a poco prima dell’inizio della celebrazione.

Alla vigilia di questa canonizzazione, in questo ultimo scampolo, bollente, d’estate, Roma sembrava sorniona, silente, poco affollata. E invece nella notte – con treni speciali e pullman – sono arrivati centinaia di migliaia di pellegrini da tutta Italia. Circa un migliaio da Milano, la diocesi di Carlo Acutis, con l’arcivescovo Mario Delpini che concelebra la Messa insieme al Papa. Poco meno di mille anche da Torino, la città di Frassati, con l’arcivescovo Roberto Repole che concelebra anche lui.

Un treno speciale è arrivato alla stazione di San Pietro direttamente da Assisi, la città dove Acutis è stato beatificato nel 2020 e dove, nel Santuario della Spogliazione, riposano le spoglie con una webcam che inquadra fissa il suo volto di adolescente, vestito in jeans e scarpe da tennis. La stessa mise della foto scelta dal Vaticano per l’arazzo ufficiale posto sulla facciata della Basilica di San Pietro mentre dall’altro lato campeggia quella in bianco e nero di Pier Giorgio Frassati con le braccia conserte, giacca e cravatta e il sorriso sornione, appena abbozzato.