Tutti i papi di nome Leone nella storia della Chiesa cattolica

Nel corso dei secoli, fino a Robert Prevost Leone XIV, tredici pontefici hanno portato il nome di Leone, ciascuno contribuendo in modo unico alla storia della Chiesa cattolica. Di seguito, una panoramica di questi papi.

1. Leone I (440–461) – Leone Magno

Leone I, noto come Leone Magno, è stato il 45º papa della Chiesa cattolica. Nato intorno al 390 in Toscana, il suo pontificato è ricordato per la difesa dell'ortodossia cristiana e per aver affrontato Attila, re degli Unni, persuadendolo a non invadere Roma. È venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa.

2. Leone II (682–683)

Originario della Sicilia, Leone II fu papa per meno di un anno. È noto per aver confermato le decisioni del Terzo Concilio di Costantinopoli, che condannò l'eresia monotelita. La Chiesa cattolica lo venera come santo.

3. Leone III (795–816)

Leone III, romano di nascita, è celebre per aver incoronato Carlo Magno come Imperatore del Sacro Romano Impero nel 800. Il suo pontificato fu segnato da tensioni politiche e religiose, ma anche da una stretta collaborazione con l'impero carolingio.

4. Leone IV (847–855)

Durante il suo pontificato, Leone IV fortificò Roma costruendo le Mura Leonine per difendere la città dalle incursioni saracene. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

5. Leone V (903)

Leone V fu papa per circa un mese nel 903. Il suo pontificato fu breve e turbolento, terminando con la sua deposizione e incarcerazione.

6. Leone VI (928)

Leone VI, romano, fu papa per pochi mesi nel 928. Il suo pontificato avvenne durante un periodo di instabilità politica noto come Saeculum obscurum.

7. Leone VII (936–939)

Leone VII fu papa dal 936 al 939. Il suo pontificato è ricordato per la promozione della riforma monastica e per aver mantenuto buoni rapporti con il potere secolare.

8. Leone VIII (963–965)

Leone VIII fu papa in due periodi distinti tra il 963 e il 965, durante un'epoca di conflitti tra papato e impero. La sua legittimità è stata oggetto di dibattito tra gli storici.

9. Leone IX (1049–1054)

Leone IX, nato Bruno di Egisheim-Dagsburg, è considerato uno dei papi più importanti del Medioevo. Il suo pontificato fu segnato da riforme ecclesiastiche e dal Grande Scisma del 1054, che separò la Chiesa cattolica da quella ortodossa.

10. Leone X (1513–1521)

Giovanni di Lorenzo de' Medici, noto come Leone X, fu papa durante l'inizio della Riforma protestante. Il suo pontificato è ricordato per il mecenatismo delle arti e per la controversia con Martin Lutero.

11. Leone XI (1605)

Leone XI, nato Alessandro Ottaviano de' Medici, fu papa per soli 27 giorni nel 1605, uno dei pontificati più brevi della storia.

12. Leone XII (1823–1829)

Annibale della Genga, noto come Leone XII, fu papa dal 1823 al 1829. Il suo pontificato fu caratterizzato da un ritorno a posizioni conservatrici e da riforme interne alla Chiesa.

13. Leone XIII (1878–1903)

Vincenzo Gioacchino Pecci, conosciuto come Leone XIII, è ricordato per la sua enciclica Rerum Novarum, che affrontava la questione sociale e i diritti dei lavoratori. Il suo pontificato fu uno dei più lunghi del XIX secolo.