Ucraina, Migrantes: «La guerra può portare a 4 milioni di sfollati»

Giovedì mattina l’Ucraina si è svegliata sotto le bombe con i cittadini pronti a lasciare le proprie case per rifugiarsi in rifugi di fortuna. Tra questi anche Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina che si trova, insieme ad altre persone, nella cripta della Cattedrale della Resurrezione di Kiev. Sono molti i momenti di preghiera che si tengono in queste ore. Anche all’Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo in corso a Firenze si è pregato per la pace e giovedì i vescovi hanno deciso di terminare in anticipo per potersi recare nella Basilica di Santa Maria Novella per un momento di adorazione eucaristica e di preghiera silenziosa per la pace. Questa mattina avevano espresso “preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico in Ucraina” e rinnovato la loro “vicinanza alle comunità cristiane del Paese”.

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a vivere il 2 marzo una giornata di digiuno e preghiera per la pace, i vescovi “fanno appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche perché tacciano le armi. Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. Si fermi la follia della guerra! I Vescovi del Mediterraneo conoscono bene questo flagello, per questo chiedono a una sola voce la pace”.

In Italia, oggi, vivono circa 250 mila ucraini: “Si tratta del quinto paese come numero di presenze fra immigrati, famiglie, ma anche comunità religiose che in questi giorni si stanno unendo alla preghiera per la pace”, ha detto il presidente della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego in questi giorni a Firenze. “Quello che pensavamo non avvenisse immediatamente ma fosse risolto con la strada diplomatica – ha detto - si sta trasformando in una nuova e inutile strage. Il bombardamento porterà a un esodo di almeno quattro milioni di persone, soprattutto verso i Paesi più vicini e molti potranno raggiungere anche l’Italia”. Il presidente Migrantes esprime anche la vicinanza alla comunità italiana che vive in Ucraina: circa duemila persone.

“Sopra la testa volano aerei militari e sento esplosioni così forti che fa balzare il mio edificio che è di nove piani”, ha raccontato padre Cirillo Hennady dei Frati Minimi del Santuario di Paola, che si trova, in questi giorni, in Ucraina per una visita alla madre. “Per miracolo sono intatte ancora le finestre. In molti altri edifici – ha detto il religioso ripreso dal settimanale di Cosenza-Bisignano, Parola di Vita – sono già rotte. Siamo lontani dal fronte dalle linee di fronte ma praticamente ci sono le basi militari sotto bombardamento. La gente prende in assalto negozi di alimentari, farmacia, poi le banche e i bancomat... ecco c'è un panico. Io sto facendo le cose urgenti”. I suoi confratelli, guidati dal provinciale padre Francesco Trebisonda, sono vicini a padre Cirillo ma anche ad altri confratelli ucraini dell'Ordine che vivono ed operano in Italia e all'estero. Fra questi padre Taras molto conosciuto a Paola ed attualmente a sant'Andrea delle Fratte e al Vescovo Minimo Taras Senkiv, Eparca di Stryj degli Ucraini, una sede della chiesa greco-cattolica ucraina suffraganea dell'arcieparchia di Leopoli che conta 300mila fedeli.