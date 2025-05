Un milione di libri venduti nel 2024: il bilancio positivo dell'editoria cattolica presentato al Salone di Torino

Un milione di volumi venduti nel 2024: è il dato presentato dall'UELCI, Unione editori e librai cattolici, nel corso dell'Assemblea annuale al Lingotto Fiere di Torino. Così il cardinale Matteo Zuppi. presidente CEI, nel suo saluto iniziale in collegamento video: «È un momento sfidante questo: c'è bisogno di riflessione, di profondità, di interiorità di cui farsi interpreti».

Gli editori cattolici si confermano leader indiscussi nel settore del libro religioso secondo i dati 'Arianna +'

« L'analisi del sell out dei libri di argomento religioso suggeriscono ulteriori spazi di posizionamento della cultura cattolica» ha spiegato, dati alla mano, il tesoriere Uelci e direttore del Consorzio per l'Editoria Cattolica Rosario Uccellatore».

«Ricordiamoci che non siamo semplicemente editori e librai: siamo custodi di un patrimonio spirituale e culturale che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese» ha dichiarato il presidente Uelci Crispino Di Girolamo., «La nostra missione non è solo quella di produrre e vendere libri, ma di diffondere conoscenza, promuovere il dialogo, seminare speranza. Viviamo certamente tempi difficili. Il mondo dell’editoria è in continua trasformazione, e le nostre librerie affrontano sfide senza precedenti. Ma come sapete ogni crisi è anche un’opportunità. E dovremmo trovare una visione chiara e coraggiosa per il nostro futuro e affrontare insieme le sfide Da diversi mesi abbiamo avviato un dialogo proficuo con l'AIE, ottenendo il riconoscimento a partecipare al tavolo della filiera editoriale, e abbiamo incontrato più volte il Ministro Alessandro Giuli. Con ogni probabilità, riusciremo a portare proprio in questi giorni il successo di rappresentare la nostra intera Associazione, seguendo l'esempio dell'ALI, all'interno dell'AIE».

Dopo il ricordo del compianto direttore del Consozio per l'Editoria Crtolica Giorgio Raccis, di papa Francesco e gli auguri a papa Leone XIV che domenica celebrerà l'eucarestia di inizio pontificato si sono accesi i riflettori su altri temi cari al mondo UELCI.

Si è parlato delle difficoltà e potenzialità delle librerie con l'intervento del vice-presidente Fabrizio Cattaneo, mentre la vice-presidente Monica Pairone ha avanzato alcune proposte formative e di scambio tra i soci citando il cardinale Mendonća che in un incontro con i professionisti dell'editoria aveva augurato di «essere cattolici editori e non editori cattolici».

L'assemblea ha votato per nominare presidente onorario Gianni Cappelletto, già per 12 anni presidente UELCI e i lavori si sono chiusi con .la benedizione di don Antonio Rizzolo (per anni direttore di Famiglia Cristiana) da poco subentrato nel Consiglio di Presidenza.