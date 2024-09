Festival di Venezia: assegnato il Women for Women against Violence – Camomilla Cinema Award

Durante l'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio Tropicana 2 dell'Italian Pavilion, presso l’Hotel Excelsior del Lido, si è tenuta la prima edizione del “Women for Women against Violence – Camomilla Cinema Award”. Questo prestigioso riconoscimento, ideato e organizzato dall'Associazione Consorzio Umanitas, presieduta da Donatella Gimigliano, e da Bix Promotion, è dedicato a personalità che si sono distinte per il loro impegno contro la violenza sulle donne e nella prevenzione del tumore al seno.

Il premio, che ha trovato il suo palcoscenico nella celebre kermesse veneziana, nasce da un'iniziativa unica al mondo per la sua originalità nell'accostare due temi cruciali: la lotta contro la violenza di genere e la prevenzione del tumore al seno. Ogni anno, in Italia, oltre 100 donne vengono uccise da uomini che, paradossalmente, dichiarano di amarle, mentre il tumore al seno rappresenta la principale causa di mortalità oncologica femminile, con circa 12.000 decessi annuali.

Il riconoscimento, patrocinato da importanti istituzioni come il Ministero della Cultura, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la RAI, la Venice International University, l'Unicef, la Croce Rossa Italiana e la LILT, ha l’obiettivo di valorizzare coloro che utilizzano il cinema, linguaggio universale per eccellenza, come strumento di cambiamento sociale e sensibilizzazione.

Dopo un light dinner presso “La Terrazza” dell’Hotel Excelsior, si è tenuta la cerimonia di assegnazione dei premi, che ha avuto come partner culturale RAI Cinema, alla presenza delle autorità: Martina Semenzato (Presidente della Commissione Parlamentare sul Femminicidio), Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura della Camera), Ermelinda Damiano (Presidente del Consiglio Comunale di Venezia), Emilio Guberti e Antonietta Busetto (rispettivamente Presidente e delegata alle Pari Opportunità della Municipalità Lido Pellestrina) e di Carlo Pianon (Presidente LILT Venezia). Conduttore dell’evento il volto noto di Rai Uno, Beppe Convertini, regia di Antonio Centomani.

Tra i premiati di questa prima edizione figurano personalità di spicco del mondo artistico e culturale: Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction, per il suo impegno nella produzione di film e serie TV che affrontano temi delicati come la violenza di genere, tra cui "Per Elisa – Il caso Claps" e "Circeo"; Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, per le loro pellicole che esplorano in profondità la violenza domestica e i traumi emotivi; Sveva Alviti, madrina della mostra, per il suo talento e il ruolo nella serie TV “Nudes”, che tratta tematiche di revenge porn e sextortion; Riccardo Tozzi, fondatore e Presidente di Cattleya, per l’impegno nella parità di genere e per opere come "La bestia nel cuore" e "Bella da morire".

Altri premiati includono Cristina Donadio, premiata da Elisa Grando di Elle Daily per la sua testimonianza personale nella lotta contro il tumore al seno; il produttore Mario Gianani, per il contributo al film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi; Andrea Chimento, giornalista e docente di cinema, per il progetto di cineterapia "Il tempo dell'attesa"; e Caterina Salvadori e Davide Manca, per il corto “Ànemos”, ispirato alla storia di Alice Casarotti.

Durante la serata, ogni premiato ha ricevuto una scultura realizzata dal Maestro orafo Michele Affidato e una camomilla a crochet, simbolo della manifestazione, creata dalla stilista Antonietta Tuccillo.

Tra le personalità che hanno già ricevuto il Camomilla Award nelle precedenti edizioni si annoverano nomi come Malika Ayane, Carolina Crescentini, Carolyn Smith, Valeria Solarino, e molti altri.

nella foto, Sergio Castellito, Martina Semenzato e Margaret Mazzantini