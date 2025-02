«Vi racconto il mio maestro don Luigi Giussani, l'insegnante carismatico che narrava l'incontro con Cristo»

Generazioni di studenti lo hanno conosciuto come insegnante di religione al liceo classico Berchet di Milano, o come docente di Introduzione alla teologia all’Università Cattolica. Chi scrive lo ricorda con la sua borsa di cuoio rigonfia mentre percorre gli ambulacri dell’ateneo apostrofando con una battuta gli allievi che incontrava sul suo cammino verso l’aula Bontadini o l’aula magna, già strapiena come a un concerto rock, dove doveva tenere lezione. Altri lo hanno ascoltato ai raduni di Comunione e liberazione, il movimento che ha fondato sulle orme di Gioventù studentesca. Pochi però conoscono a fondo il suo pensiero appassionato, il suo percorso intellettuale, la sua vita privata, il suo amore per Cristo, il suo afflato per diffondere l’Annuncio. Monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla, seguace fin dall’adolescenza del prete di Desio e fondatore della Fraternità sacerdotale dei Missionari di San Carlo, autore di decine di volumi tra i quali una monumentale storia di Cl, colma questa lacuna con un presioso volume (Introduzione a don Giussani, San Paolo editore) prendendo per mano il lettore e trascinandolo nell’universo del “Gius”, come veniva chiamato dai suoi giovani, per il quale lo scorso anno è iniziata la fase diocesana di canonizzazione.

In questo saggio scrive che don Giussani ha reso la sua vita drammatica e fortunata. Perché drammatica?

«Nel senso che, come lui ci diceva, dall’incontro con il Cristo non si ha mai un momento di tranquillità. Quella tranquillità borghese, acquietata, satolla, falsamente rassicurante, che lascia il Vangelo fuori dalla porta. Ci invitava a vivere quell’incontro attraverso il quale si vivono sempre cose nuove, perché Cristo è continuamente novità e scoperta».

Che ruolo ha avuto il sacerdote di Desio nel suo percorso di sacerdote?

«Se mi sono fatto prete lo devo a lui. Grazie a lui io sono stato condotto a incontrare la letteratura, l’arte, la filosofia, la musica, ad aprirmi all’educazione, e attraverso la fondazione della Fraternità San Carlo, a girare il mondo. Anche questo è altamente drammatico, perché l’incontro con situazioni che non avevi previsto, con mondi che non conoscevi, con realtà umane che ti mettono sempre in discussione, è sempre sconvolgente».

Ricorda il suo primo incontro con don Giussani?

«Può sembrare incredibile ma lo avvistai la prima volta a 3 o 4 anni, durante un soggiorno dai miei nonni, nella casa milanese di Viale Montenero. Nello stesso palazzo c’era lo studio medico di mio zio, che era un tisiologo, dove si sottoponeva a schermografie un giovanissimo don Giussani per i suoi polmoni malandati (aveva avuto una forte pleurite). Ma in casa se ne parlava già. Mia mamma la domenica andava apposta nella chiesa dei santi Silvestro e Martino di viale Lazio per sentire le prediche così belle e intense, piene di citazioni di poeti, musicisti, artisti, pronunciate da quel pretino che veniva dal seminario di Venegono, nel Varesotto, per dire Messa».

Che avrebbe detto don Giussani oggi di fronte ai problemi della Chiesa attuale?

«Avrebbe detto di lasciar perdere di tutto ciò che sa di passato, a cominciare dalla granezza delle istituzioni e occupatevi di ciò che dà speranza. L’idea di tornare alle piccole comunità, al piccolo gregge, copme diceva Ratzinger, sarebbe stato molto consono alla sensibilità del “Gius”. Avrebbe invitato a non perdersi nelle analisi bensì a gustare la bellezza che fa risorgere. E poi avrebbe agguiunto uan cosa».

Cosa?

«Avrebbe aggiunto che si parla tanto di Chiesa in uscita, come vuole Francesco, ma in realtà le nostre parrocchie in genere sono molto arroccate alle sagrestie. C’è poca capacità di andare a cercare le persone là dove vivono, anziché aspettare che vengano in parrocchia».

Quando è morto il fenomeno delle migrazioni era appena agli inizi. Che avrebbe detto oggi?

«Avrebbe sentito una grande empatia per questi uomini, donne e bambini che lasciano le loro terre in cerca di un futuro. Certo non si sarebbe espresso in termini ideologici o politici ma avrebbe sentito sulla propria pelle la forza di questi cambiamenti e ci avrebbe chiesto di condividere la vita di queste persone di creare luoghi in cui accoglierli, di favorire percorsi di integrazione attraverso l’apprendimento della cultura e della storia d’Italia».

Quando avvenne la conoscenza più matura?

«Ai tempi in cui facevbo la quinta ginnasio, al liceo classico Berchet. Lo incontravo il sabato pomeriggio nella sede di Gioventù studentesca in via Statuto, di cui divenni in seguito il responsabile diocesano. Io desideravo vivere come viveva lui, con quella libertà e quella disponibilità che vedevo in lui. Poi lo ebbi come insegnante di religione in prima liceo».

Com’era come insegnante di religione?

«Un turbine. Molto provocatorio. Ci diceva: io vi insegno a ragionare, non voglio che pensiate necessariamente le stesse cose che penso io, ma desidero che la vostra mente abbia la stessa apertura verso la realtà, la stessa passione per la vita, la storia, la ragione che ho io. Era quello il terreno dove poteva avvenire l’incontro con Cristo, la fede nelal resurrezione».

L’ora di religione viene considerata ancora oggi un’ora di serie B.

«Per lui era inconcepibile. Non voleva vedere sui banchi libri di altre materie. Era sempre coinvolgente, anche attraverso la lavagna. Il primo anno ci fece riflettere sull’apertura che la ragione deve avere per essere coerente con sé stessa, premessa al senso religioso, titolo del suo libro più famoso. Il secondo anno ci portò in gita in Palestina per conoscere a fondo quella che lui chiamava la pretesa di Cristo, ovvero l’invito che Gesù faceva a seguirlo come strada di verità, salvezza epienezza di vita. L’anno della maturità ci parlava della Chiesa e dell’umanità nuova che nasce dalla partecipazione comunitaria».

Come reagivano gli studenti?

«Erano coinvolti, provocati, commossi. Ricordo una delle lezioni più appassionanti e commeventi: ci parlò della figlia del filosofo Mounier, affetta da encefalita letargica, che lui voleva sempre a capotavola a pranzo, come fosse la padrona di casa, la regina».

La pietra angolare…

«Cristo, diceva, ci chiede di essere portatori dell’umano in tutte le sue valenze, in tutte le sue fragilità. Ci indicava la profondità della vita cristiana in termini dell’accoglienza del Mistero, che può toccarci anche attraverso la malattia. Mi viene in mente proprio nei giorni in cui la Regione Toscana ha approvato la legge sul suicidio assistito».

Perché il fondatore di Comunione e liberazione ha scelto i giovani come destinatari principali dell’annuncio evangelico?

«Perché hanno davanti una vita intera, perché riteneva che fossero da una parte i più aperti alla vita dall’altra i più indifesi. Li vedeva desiderosi di vita ma incerti sulla strada da percorrere, non aiutati, ignoranti».

Nel suo libre scrive che li voleva colti, presupposto per aprirsi all’incontro con Cristo…

«Sono centinaia gli autori citati nei suoi testi. Certo lui aveva i suoi preferiti, a cominciare da leopardi, che conosceva a memoria sin dall’adolescenza. Poi c’erano Pascoli, Claudel, Peguy, Milosz, Eliot e Pavese. In campo musicale Pergolesi, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Rachmaninov. Tornando ai giovani, va detto che questa sua attenzione era anche un modo per confrontarsi sempre con le nuove generazioni: cambiava sé stesso, trovava parole e m odalità espressive nuove».

Come visse la stagione del ’68?

«Le cito un episodio. Quando durante il maggio francese gli riferiscono che uno degli slogan è “Présence!Présence!” ovvero “Presenza, presenza”, nel senso di partecipazione attiva e costante nelle proteste, Giussani mise quei due lemmi al centro della predicazione del cristianesimo, che non è solo ragionamento teorietico ma anche incontro, esperienza, vita vissuta. Aveva una capacità magica di catturare le paroel di ogni tempo».

Com’era nel privato?

«Assetato di vita. In seminario giocava a pallone con i suoi coetanei. Da bnuon brianzolo era interista. Un girono che venen a farci supplenza per attirare l’attenzione scrisse sull lavagna “Viva Inter”. Amava tantissimo mangiare e bere, anche se non l’ho mai visto alticcio. Certamente interpretava la sua adesione al cristianesimo come gioia e gusto della vita, anche da gourmet. Da buon brianzolo, adorava la cassouela, che ordinava in una delle sue trattorie preferite, il Laghet, di fronte all’Abbazia di Chiaravalle. Con il futuro arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi, milanese doc, si divertivano a guirare i ristoranti regionali della città, tra mangiate ed epiche conversazioni».

L’ha mai visto arrabbiato?

«Poteva accadere. Scola ha critto che era irascibile ma non rancoroso. Poteva avere scatti d’ira quando si accorgeva che quanto aveva detto non veniva raccolto per pigrizia intellettuale».

Aveva un libro che teneva sul comodino?

«Amava San Paolo e il Vangelo di San Giovanni. Dell’apostolo delle genti le sue lettere preferite erano quella ai Colossesi e agli Efesini. Ci portava in gita Palestina e ci faceva contemplare il Giordano, dove il Battista aveva battezzato Gesù e Giovanni e Andrea».

Come è cambiata la percezione di don Giussani nella Chiesa e nella società a quasi vent'anni dalla sua scomparsa?

«Certamente si sono molto sfocati aspetti di polemica politica che rendevano più difficile l’incontro con la sua persona e il suo insegnamento da parte di interlocutori un po’ prevenuti o a cui noi di Comunione e liberazione avevamo dato il destro di essere prevenuti. C’è un’apertura verso la sua persona, non direi ancora un vero e proprio incontro. Questo esige una vivacità dello spirito da parte nostra e una responsabilità di noi che lo abbiamo incontrato e dobbiamo farlo incontrare alla gente.

Quali sono le principali sfide che oggi il carisma di don Giussani e il movimento di Comunione e Liberazione devono affrontare?

«La sfida dell’unità, della Comunione in Cristo».