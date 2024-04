Il nunzio Zenari: «In Siria temo un’escalation militare nel silenzio del mondo»

«Temo un’escalation militare internazionale in Siria», confida questo suo timore personale a Famiglia Cristiana, Sua Eminenza il Cardinal Mario Zenari, Nunzio Apostolico a Damasco, in Siria, e relatore nel panel del convegno di Caritas dal titolo “Chiesa di minoranza, in cammino e capace di sconfinare”.

«Il Paese è martoriato da oltre 14 anni di guerra, abbiamo cinque eserciti stranieri presenti sul territorio: da quello russo a quello americano, dall’esercito della Turchia, ai soldati di Iran e Hezbollah. A questi contingenti si sono aggiunti i raid di Israele contro Hezbollah a tutte le ore del giorno, anche a Damasco», testimonia Zenari, che dal 2008 è nunzio apostolico in Sira e quindi ha vissuto tutte le fasi della guerra e del terremoto dello scorso anno. Zenari loda l’impegno delle Caritas in Siria «ma anche dove purtroppo molti siriani arrivano disperati a chiedere aiuto, come a Trieste e lungo la cosiddetta rotta balcanica».