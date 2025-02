Zuppi: «L'incertezza è alla base della denatalità. Torniamo a guardare al futuro con speranza per tornare ad accogliere la vita con entusiasmo»

La denatalità è un fenomeno sempre più concreto nonché un problema ormai evidente in Italia. Il concetto di famiglia perde centralità e non riesce più ad essere un fulcro, dal quale si possono diramare l’innovazione sociale e lo sviluppo economico e lavorativo. Sono questi gli allarmi lanciati durante il convegno “L'innovazione sociale per migliorare le politiche familiari”, promosso e coordinato da MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) e tenutosi questa mattina presso la Sala Marco Biagi del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) a Roma. All’evento -presieduto dal presidente del Cnel Renato Brunetta e dal presidente del MCL Alfonso Luzzi- sono intervenuti diversi ospiti, sui quali spiccano soprattutto il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi e la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella. Il convegno è ruotato attorno ad alcuni dati Istat che hanno evidenziato uno specifico scenario futuro. Secondo l’Istat nel 2040 le persone over 68 anni aumenteranno di 3.6 milioni unità e ci saranno ben 6 milioni in più di persone sole o di coppie senza figli. La diminuzione delle nascite e dei matrimoni sarà costante e l’indice di fertilità scenderà all’1.2.

Il cardinale Zuppi si è soffermato sull’obbligo immediato di risolvere il problema della crisi demografica: «Dobbiamo riuscire a compiere qualcosa per cui uno stile di vita più saggio è migliore di quello dissennato del consumismo. La demografia è una scienza esatta, ma noi pensiamo che siano solo delle indicazioni. Ricordo che nel 1992 il mio predecessore, il cardinale Biffi, parlò già di crisi demografica». Zuppi, poi, ha ricordato le parole di papa Francesco, presenti nella Bolla di indizione del Giubileo Spes non confundit, richiamando la necessità di rivolgersi alla speranza: «Come sottolinea il Papa dovremmo guardare al futuro con speranza, per poter guardare alla vita con entusiasmo. Purtroppo constatiamo che questa prospettiva viene a mancare a causa dei ritmi di vita frenetica, di mancanza di garanzie lavorative, della ricerca costante del profitto senza curare le relazioni. E tutto ciò porta ad un calo della natalità, considerando come il rapporto tra donna, maternità e lavoro sia ancora molto complesso». Il cardinale, oltre al tema della speranza, ha puntato poi su quello dell’accoglienza che, al netto dei problemi da risolvere, non può essere accantonato: «Dobbiamo studiare delle scelte operative attraverso il dialogo tra terzo settore e istituzioni, puntando su una speranza inclusiva e non ideologica. Tutti hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere. L’accoglienza è decisiva: non c’è futuro senza accoglienza. E riguarda l’integrazione di chi porta speranza. Ne abbiamo un bisogno enorme. Il 60% delle aziende in Italia fa fatica a trovare manodopera perché c’è meno innovazione».