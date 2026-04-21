A cura di Pierpaolo Molinengo ed Eugenio Arcidiacono

La stagione della dichiarazione dei redditi è spesso vissuta con apprensione, quasi fosse un esame di riparazione tra scadenze, scontrini smarriti e codici astrusi. E se provassimo a cambiare prospettiva? Il 730 non è solo un adempimento burocratico, ma un’occasione preziosa per riequilibrare il bilancio domestico. È l’istante in cui lo Stato, se ci sono le condizioni, restituisce alla famiglia una parte di quanto investito durante l’anno in salute, istruzione e solidarietà. Affrontarlo con ordine non significa solo evitare sanzioni, ma prendersi cura del futuro dei propri cari.

Perché farlo è un bene: “ossigeno” per le vacanze

Il modello 730 è quindi lo strumento principale con cui il contribuente può recuperare somme spese per necessità fondamentali. Che si tratti di una visita specialistica o della retta dell’asilo, parte di quel denaro torna indietro sotto forma di credito d’imposta. La grande comodità del 730 resta la velocità: il rimborso non si perde nei meandri della burocrazia, ma arriva direttamente nella busta paga di luglio o nel rateo della pensione di agosto. È ossigeno per le vacanze o per affrontare con più serenità le spese del rientro scolastico a settembre.

Le date da segnare sul calendario

La macchina fiscale si mette in moto a metà aprile, quando l’Agenzia delle entrate rende disponibili i dati della dichiarazione precompilata. Da quel momento, le famiglie hanno tempo fino al 30 settembre per l’invio definitivo. Tuttavia, il consiglio è uno: non ridursi all’ultimo minuto. Affidarsi a un Caf o a un professionista con largo anticipo permette di correggere eventuali mancanze ed evitare le lunghe code estive che portano inevitabilmente a errori dettati dalla fretta.

La geografia del carico familiare

Il fisco riconosce il valore della cura. Ma chi può essere considerato a carico? Fondamentale è la soglia di reddito: un familiare lo è se non supera i 2.840,51 euro annui. Una deroga importante riguarda i figli con meno di 24 anni, per i quali la soglia sale a 4.000 euro. I genitori anziani, inoltre, se conviventi con il nucleo familiare (o se ricevono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), possono generare detrazioni che trasformano la solidarietà familiare in un concreto risparmio fiscale.

La spesa intelligente: cosa si recupera?

È qui che la “borsa dei documenti” diventa valore economico. La lista è lunga, ma alcune voci sono pilastri per ogni famiglia:

Salute: non solo i farmaci (per i quali serve lo scontrino parlante, con indicazioni precise sull’acquisto), ma anche le spese odontoiatriche, le lenti da vista, le sedute di fisioterapia e le protesi. Da ricordare: la detrazione del 19% scatta sopra la franchigia di 129,11 euro;

Scuola e sport: l’istruzione è un investimento protetto. Dalle rette del nido alle tasse universitarie, passando per le spese di frequenza scolastica (mensa e gite incluse), il risparmio è garantito. Per i ragazzi (5-18 anni), è possibile detrarre anche l’iscrizione a palestre, piscine e associazioni sportive;

Casa: il bonus mobili e le detrazioni per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico restano attivi, seppur con percentuali variabili Sono l’occasione per rendere la casa più sicura e sostenibile;

affitto: esistono agevolazioni specifiche per i giovani tra i 20 e i 31 anni che decidono di andare a vivere da soli, un incentivo prezioso per favorire l’autonomia delle nuove generazioni.

La solidarietà: l’8, il 5 e il 2 per mille

Dichiarare i redditi è anche un atto di democrazia e di partecipazione attiva. Attraverso le schede destinate all’8, al 5 e al 2 per mille, ogni contribuente ha il potere di decidere la destinazione di una quota delle proprie tasse, senza che questo costi un solo centesimo in più. È un meccanismo che permette di trasformare una parte del gettito fiscale in risorse dirette per scopi sociali, civili o religiosi.

In particolare, l’8 per mille può essere destinato allo Stato (per scopi quali la lotta alla fame nel mondo, il contrasto alle calamità naturali o la conservazione dei beni culturali) oppure a una delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano. In ogni caso, si tratta di una scelta che finanzia interventi di assistenza, edilizia di culto o progetti umanitari.

Il 5 per mille, invece, permette di sostenere direttamente il mondo del non profit: dagli enti di ricerca scientifica e sanitaria alle associazioni di volontariato del proprio territorio, fino ai Comuni di residenza per il sostegno ai servizi sociali. Infine, il 2 per mille è destinato al finanziamento dei partiti politici o delle associazioni culturali.

Firmare queste schede non è un obbligo, ma è l’unico modo per far sì che una parte del proprio contributo fiscale sia indirizzata verso ambiti che stanno particolarmente a cuore.

La novità: il 730 senza pensieri

Per chi preferisce il fai da te, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il 730 semplificato. Non ci sono più quadri e righi dai nomi indecifrabili, ma un’interfaccia guidata che pone domande dirette: “Hai sostenuto spese mediche?”, “Hai figli a carico?”. È un dialogo digitale che punta a eliminare la paura del modulo complicato, rendendo il cittadino più consapevole dei propri diritti fiscali.

La riforma dell’Irpef con i nuovi tetti di spesa

La stagione fiscale 2026 non è solo una scadenza, ma il primo vero banco di prova per la riforma dell’Irpef ormai entrata a regime. Comprendere le novità tecniche di quest’anno è fondamentale per non perdere opportunità di risparmio che, proprio nel 2026, seguono regole più stringenti e parametri di reddito ricalibrati.

Il quoziente delle detrazioni

La novità più impattante riguarda il meccanismo di calcolo delle detrazioni per i redditi medio-alti. Se la struttura a tre aliquote (23%, 35% e 43%) semplifica il calcolo dell’imposta lorda, il legislatore ha introdotto un correttivo per chi supera i 75.000 euro di reddito complessivo. Per questi contribuenti, l’ammontare complessivo degli oneri detraibili al 19% è ora soggetto a un tetto massimo, che viene rimodulato in base al numero di figli a carico. In pratica, più alto è il reddito, minore è la quota di spese che lo Stato permette di scaricare.

Figli e Assegno unico: il confine dei 21 anni

Un punto di estrema attenzione per le famiglie riguarda la distinzione tra detrazioni fiscali e Assegno Unico Universale. Nel 730/2026, le detrazioni per i figli a carico si applicano esclusivamente per la fascia d’età compresa tra i 21 e i 30 anni (oltre ai figli con disabilità, per i quali non vi sono limiti d’età). Sotto i 21 anni, infatti, il sostegno economico è interamente erogato tramite l’Assegno Unico mensile dell’Inps e non compare più come detrazione nel Modello 730. Superati i 30 anni, a meno di condizioni di invalidità, la detrazione decade totalmente, spingendo verso una maggiore autonomia dei nuclei familiari giovani.

La rivoluzione digitale: meno carta, più clic

L’Agenzia delle entrate ha impresso una forte accelerazione alla semplificazione procedurale. Grazie al potenziamento dell’integrazione con il Sistema Tessera Sanitaria, la piattaforma che gestisce i dati delle spese sanitarie dei cittadini, il flusso di dati precaricati è diventato pressoché totale.

Per chi si avvale della consulenza di un Caf o di un professionista, la novità del 2026 è il visto di conformità leggero: se il contribuente accetta i dati medici precaricati senza modificarli, non è più tenuto a conservare fisicamente gli scontrini cartacei per i controlli formali, poiché il dato è già certificato alla fonte dal medico o dalla farmacia. Una semplificazione che riduce drasticamente l’ansia da scontrino sbiadito.

Bonus edilizi: verso le nuove aliquote

Il panorama dei bonus edilizi nel 2026 vede una netta distinzione tra prima e seconda casa. Per le spese sostenute nel corso del 2025 (che si dichiarano quest’anno), la detrazione per ristrutturazione edilizia e bonus mobili resta al 50% con un tetto di 96.000 euro solo se l’intervento riguarda l’abitazione principale. Per le seconde case e gli altri immobili, l’aliquota scende al 36%.

Un cambiamento importante riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche: conclusa la stagione del superbonus al 75%, gli interventi per rampe o ascensori rientrano ora nel regime ordinario (50% o 36%, a seconda dell’immobile).

Mobilità sostenibile e nuovi incentivi

Infine, il 730/2026 apre nuove finestre per chi ha investito nella mobilità green. Oltre ai classici abbonamenti ai mezzi pubblici, sono state introdotte agevolazioni specifiche per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in contesti condominiali.

La borsa dei documenti: la check list salvavita

Per non farsi trovare impreparati, ecco cosa tenere nel cassetto (o in una cartella digitale):

certificazione unica (Cu): il documento che riassume i redditi dell’anno precedente;

scontrini e fatture: è importante conservare tutto ciò che riguarda la salute, verificando che sia indicato il codice fiscale;

bonifici parlanti: indispensabili per chi ha ristrutturato casa o acquistato elettrodomestici;

ricevute di versamento: per sport, assicurazioni vita e contributi previdenziali;

contratti di locazione: se vivete in affitto.

Un’avvertenza fondamentale: tutti questi documenti vanno conservati per almeno 5 anni (dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi). Il fisco può chiederne visione per verificare la correttezza di quanto dichiarato. Organizzare un piccolo archivio domestico è il primo passo per non avere problemi in futuro.