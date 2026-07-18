di Pierpaolo Molinengo

I mesi estivi rappresentano un crocevia per le finanze delle famiglie italiane. Tra la pianificazione delle vacanze e le scadenze del bilancio domestico, l’arrivo del rimborso legato al Modello 730 si rivela una boccata d’ossigeno preziosa. Quest’anno la macchina dell’assistenza fiscale si è mossa con i consueti ritmi differenziati, premiando i contribuenti più solerti. Coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro fine maggio stanno già vedendone i frutti. Per i lavoratori dipendenti, il conguaglio attivo viene infatti elaborato direttamente nella busta paga di luglio, permettendo di incassare le somme nel corso di questo mese, a seconda di quando il datore di lavoro eroga la retribuzione.

La situazione muta per il mondo dei pensionati che si interfacciano con l’Inps. Per ragioni contabili legate ai sistemi dell’ente previdenziale, le operazioni di verifica richiedono un mese aggiuntivo rispetto ai lavoratori attivi. Di conseguenza, anche i pensionati più rapidi che hanno completato l’invio a maggio dovranno attendere il rateo di agosto per vedere accreditata la somma sul cedolino. Questo sfasamento temporale è un elemento consolidato che le famiglie devono considerare quando pianificano le spese estive, evitando di fare affidamento immediato su somme che necessitano di tempi tecnici necessari per l’accredito.

Per chi ha trasmesso il 730 nel mese di giugno o nelle prime settimane di luglio, l’attesa si prolunga secondo un calendario a scorrimento mensile. Chi ha inviato i dati entro il 20 giugno riceverà il rimborso nella busta paga di agosto, mentre per gli invii effettuati fino a metà luglio il conguaglio slitterà a settembre. Questo meccanismo consiglia quindi di non ridursi all’ultimo momento. La scadenza ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata per la fine di settembre, ma chi usufruirà degli ultimi giorni disponibili incasserà il credito fiscale solamente a novembre, in piena stagione autunnale.

Discorso a parte per chi presenta il modello in assenza di un sostituto d’imposta, come i disoccupati o i lavoratori domestici. In questi casi il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante bonifico sul conto corrente, a patto di aver registrato l’Iban sul sito istituzionale. Per questa tipologia di rimborsi i tempi si dilatano e i pagamenti vengono emessi a partire dal mese di dicembre. Infine, attenzione ai blocchi normativi: l’Agenzia effettua controlli preventivi automatizzati sulle dichiarazioni con elementi di anomalia o con crediti superiori a 4.000 euro. Questo scrutinio può richiedere fino a sei mesi, congelando temporaneamente l’accredito.