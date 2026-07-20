Il gol di Ferran Torres, arrivato nel primo tempo supplementare della finale contro l’Argentina, consegna alla Roja il secondo titolo mondiale. Ma il risultato, un esile 1-0, non racconta la distanza che si è vista in campo. La Spagna ha dominato i campioni in carica, li ha costretti per novanta minuti a non tirare praticamente mai verso la porta di Unai Simón, li ha logorati attraverso il possesso, l’ampiezza, i cambi di ritmo, la pressione continua.

L’Argentina aspettava Messi. La Spagna aspettava soltanto che il proprio gioco producesse ciò che prima o poi doveva produrre.

È questa la differenza fra le due squadre e, forse, fra due epoche. L’Argentina si presentava all’ultimo appuntamento con il suo immenso numero 10, il sopravvissuto 39enne di una stagione irripetibile, l’uomo attorno al quale era stato costruito un sistema tecnico, emotivo e perfino spirituale. La Spagna non dipendeva da un salvatore. Aveva Rodri e Pedri, Dani Olmo e Nico Williams, Lamine Yamal e Ferran Torres. Aveva soprattutto un metodo, un progetto che si rinnova, non solo una tradizione come l’Argentina.

Messi camminava sul prato studiando la partita, aspettando l’istante nel quale avrebbe potuto rovesciarla. Quell’istante non è mai arrivato. Non perché il campione argentino abbia dimenticato il proprio talento, ma perché la Spagna gli ha tolto l’aria, lo spazio, il tempo. È stato un congedo crudele e insieme solenne: il più grande giocatore della sua generazione accompagnato fuori dal Mondiale dalla squadra che rappresenta meglio la generazione successiva.

La Spagna di oggi non è la copia di quella di Xavi, Iniesta, Busquets e Casillas. Sarebbe stato un errore tentare di imbalsamare quel modello. Conserva il possesso del pallone, ma lo utilizza con maggiore verticalità. Ama la tecnica, però non rifiuta la velocità. Continua a occupare il centro del campo, ma sa allargarsi sulle fasce grazie a due talenti nati nel nuovo volto multiculturale del Paese, Lamine Yamal e Nico Williams.

È una Spagna più giovane, atletica e impaziente. Non passa il pallone per contemplare la propria superiorità estetica. Lo fa per trovare una fessura, allargare una crepa, demolire la resistenza avversaria. Contro l’Argentina ha dovuto tagliare uno dopo l’altro tutti i fili spinati preparati da Scaloni. Il raddoppio sistematico su Yamal, l’affollamento del centrocampo, i contrasti, le interruzioni, il tentativo di trascinare la finale verso i rigori.

Luis de la Fuente ha continuato a cambiare gli interpreti senza modificare lo spartito: ogni sostituzione ha aggiunto energia, non confusione. Il gol decisivo è nato proprio dalla profondità della panchina.

Ma c’è soprattutto un significato che va oltre il calcio. La Spagna è un Paese attraversato da divisioni territoriali, tensioni politiche e conflitti identitari. Catalani, baschi, castigliani, andalusi; autonomismi e centralismo; vecchie appartenenze e nuova immigrazione. Eppure questa nazionale riesce a trasformare le differenze in una forma di potenza collettiva.

Non cancella le identità particolari. Le mette al lavoro. È questa la lezione, il paradigma calcistico dell’integrazione che dovremmo imparare anche per il nostro Paese e non solo per il football.

È una lezione che riguarda molte democrazie europee. L’integrazione non si realizza fingendo che le differenze non esistano, né limitandosi a celebrare astrattamente la diversità. Funziona quando esistono regole, disciplina, selezione del merito e un obiettivo comune. La nazionale spagnola offre un’immagine di ciò che un Paese (anche il nostro) potrebbe essere: plurale senza diventare frammentato, fedele alla propria tradizione senza essere prigioniero del passato. Il resto è propaganda buona per mietere voti all’insegna del populismo, del vannaccismo potremmo dire.

Anche il calcio, del resto, è una politica industriale. I grandi successi non nascono soltanto dal talento spontaneo. Servono scuole, vivai, allenatori, investimenti e continuità. La Spagna raccoglie i risultati di una cultura tecnica costruita nel tempo. Ha formato calciatori capaci di leggere il gioco prima ancora di ricevere il pallone. Ha creato un linguaggio comune che sopravvive agli allenatori e alle generazioni.

Il secondo mondiale della Spagna (dopo quello di 16 anni fa) ha un valore diverso. Non è più la sorpresa, è la conferma. Dimostra che il 2010 non fu un miracolo isolato, ma l’inizio di una tradizione.

L’Argentina lascia il Mondiale con la fine del ciclo di Messi. La Spagna lo vince annunciando che il proprio ciclo potrebbe essere appena cominciato. È il passaggio di consegne fra una squadra fondata attorno all’ultimo genio assoluto e una nazionale che ha trasformato il talento in istituzione.

Nel calcio, come nella storia, i grandi uomini contano e affascinano. Ma alla lunga vincono i sistemi capaci di sopravvivere ai grandi uomini.