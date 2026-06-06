La disuguaglianza non arriva sempre con il volto della miseria estrema. Non è solo la distanza tra chi ha molto e chi ha poco. Nella società di oggi spesso entra dalla porta più ordinaria: una busta paga che perde potere d’acquisto, un contratto scaduto, un affitto che pesa, un figlio che rimanda un progetto, un anziano che consuma risparmi.

È una disuguaglianza silenziosa, amministrativa, quasi domestica. Proprio per questo è più pericolosa: perché finisce sempre per apparire normale, per creare condizioni di attesa.

L’ultima Relazione annuale della Banca d’Italia offre un punto di partenza decisivo. La contrattazione collettiva resta uno dei pilastri civili del lavoro italiano, ma oggi mostra crepe che producono disuguaglianza. Nei contratti collettivi nazionali, una volta scaduto l’accordo, non è previsto un termine entro cui il rinnovo debba avvenire; durante la “vacanza contrattuale” i minimi tabellari non vengono aggiornati e il salario reale si erode. Tra il 2020 e il 2025 i ritardi hanno riguardato l’86 per cento degli accordi; le clausole di recupero dell’inflazione si applicano solo a un lavoratore su cinque. E la distanza tra settori è forte: la vacanza media è stata di circa sei mesi nell’industria, ma ha superato i venti mesi nei servizi.

Un contratto scaduto troppo a lungo non è solo tecnica negoziale: è giustizia sospesa.

Il dato si innesta su una ferita più ampia. Sempre Banca d’Italia segnala che tra 2019 e 2023 la disuguaglianza del reddito da lavoro equivalente è aumentata; nel 2024 il Gini del reddito disponibile è sceso al 31,0 per cento, ma la povertà assoluta è rimasta all’8,4 per cento. Il paradosso è chiaro: alcuni correttivi pubblici riducono la disuguaglianza misurata, ma non restituiscono a tutti la capacità concreta di vivere senza paura. Una famiglia che mangia, si scalda, si cura e paga l’affitto non vive su un indice: vive sui prezzi.

Qui la questione fiscale diventa morale. Non perché le tasse siano buone o cattive in sé, ma per dire su quali spalle facciamo cadere il peso della casa comune, quali forme di ricchezza consideriamo intoccabili e quali vite lasciamo più esposte alla fatica del vivere. I dati delle dichiarazioni Irpef 2024 mostrano che lavoro dipendente e pensioni pesano per l’84 per cento del reddito complessivo dichiarato; e quasi l’86 per cento dell’Irpef netta. Il lavoro dipendente, tassato alla fonte, è il contribuente più visibile; altre forme di reddito vivono in sistemi sostitutivi o separati: circa due milioni di contribuenti sono nel forfetario, con imposta sostitutiva del 15 o del 5 per cento; molti proventi finanziari qualificati restano fuori dall’Irpef progressiva e sono tassati al 26 per cento. Non è illegalità: è asimmetria di trattamento presente da molti anni di cui si fa fatica a discutere.

Tutto questo va innestato in un quadro ancora più generale.

Nel 2025 il cuneo fiscale italiano sul lavoratore single a salario medio è pari al 45,8 per cento del costo del lavoro, contro il 35,1 della media Ocse. Questo vuol dire che il lavoro costa troppo a chi assume e rende troppo poco a chi vive di stipendio.

La ricchezza, intanto, resta molto concentrata. In Italia, il 10 per cento più ricco detiene il 60,6 per cento del patrimonio netto; la metà meno abbiente appena il 7 per cento – una quota fragile e in arretramento, segno che la crescita della ricchezza continua a non distribuirsi, ma si addensa.

Il patrimonio però non è una colpa: è sicurezza, memoria, risparmio, libertà. Ma quando il punto di partenza pesa più del cammino, il merito diventa una parola fragile. Aristotele avrebbe detto che giustizia non è trattare tutti come identici, ma secondo proporzione; Rawls ci ricorda che le disuguaglianze sono giustificabili solo se migliorano la condizione di chi sta peggio. Una società non è giusta quando tutti arrivano allo stesso posto, ma quando nessuno nasce già sconfitto.

Per questo non basta dire “più tasse” o “meno tasse”. La domanda più seria è un’altra: quale giustizia vogliamo scrivere dentro il bilancio pubblico? Le imposte non sono solo un prelievo; sono il modo in cui una comunità decide quali fatiche riconoscere, quali rendite correggere, quali fragilità proteggere e quali possibilità restituire a chi rischia di non averne.

La direzione dovrebbe essere limpida: rinnovare i contratti in tempi certi, proteggere i salari bassi e medi dall’inflazione, ridurre stabilmente il peso fiscale sul lavoro, ricondurre rendite e regimi sostitutivi a una maggiore coerenza progressiva, combattere l’evasione e finanziare servizi pubblici che siano libertà reale, non assistenza residuale.

Sanità, istruzione, asili nido ed edilizia sociale infine non sono semplici voci di spesa: sono le infrastrutture morali di una democrazia. La letteratura scientifica segnala da tempo come questi servizi riducano significativamente diverse forme di disuguaglianza; sanità e istruzione spiegano gran parte di questo impatto rappresentando da sempre il volano più importante per le fasce più deboli della popolazione. Ma il punto non è solo statistico. Una scuola buona è la più giusta imposta di successione, perché corregge almeno in parte la lotteria della nascita. Una sanità universale è un salario invisibile, perché impedisce che la malattia diventi una tassa sui poveri.

Il Vangelo non prescrive aliquote, non disegna scaglioni, non compila leggi di bilancio. Però educa spesso lo sguardo. Chiede di guardare la società non dal punto di vista di chi può attendere, negoziare, assorbire un rincaro, ma dalla soglia di chi non ha più margine. Nella parabola del Samaritano la domanda decisiva non è chi abbia la teoria più raffinata sulla giustizia, ma chi si fermi davanti a chi è rimasto a terra. Traslato nella vita pubblica, questo significa che contratti, salari, tasse, rendite e servizi non sono meccanismi neutri: sono modi concreti di farsi prossimo, oppure di passare oltre.

La dottrina sociale della Chiesa chiama tutto questo dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione preferenziale per i poveri e bene comune. La filosofia politica lo chiama giustizia. Le famiglie lo chiamano con parole più semplici: vivere senza paura.

Per questo la domanda decisiva non è soltanto quanto l’Italia produce, ma per chi produce, con quale dignità e con quale distribuzione delle possibilità. Una democrazia decade quando chiede ai fragili pazienza e ai forti soltanto efficienza. La disuguaglianza diventa intollerabile quando trasforma la nascita in destino, il contratto in attesa, il fisco in resa. La giustizia comincia prima delle grandi riforme: comincia nel momento in cui una società decide che il lavoro non può essere il luogo in cui nasce la povertà. Chi lavora non deve chiedere scusa per essere povero. È la società che deve chiedersi perché lo permetta.