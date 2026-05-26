Il Centrosinistra aveva coltivato l’illusione di una spallata. Dopo il referendum sulla giustizia, con la vittoria schiacciante dei “No”, nel campo progressista si era diffusa la convinzione che il vento fosse cambiato. La narrazione era pronta: il governo indebolito, la maggioranza in affanno, il centrodestra avviato verso una lenta erosione del consenso. Ma le urne delle comunali hanno raccontato un’altra storia. Più complessa, più italiana, e soprattutto meno ideologica.

Perché la politica italiana ha un vizio antico: scambiare ogni voto per un plebiscito nazionale. È un riflesso quasi pavloviano. Si cerca sempre il “segnale”, il “trend”, il “messaggio al governo”. Ma i cittadini, spesso, votano con criteri molto più concreti di quelli immaginati nei palazzi romani o nei talk show. Alle amministrative si giudicano sindaci, reti territoriali, progetti, clientele virtuose o meno, capacità amministrative, il vissuto o perfino la semplice riconoscibilità dei candidati. E infatti il presunto “effetto referendum” si è dissolto appena aperte le urne.

Il dato politico più evidente è che il Centrodestra regge. E regge proprio in un terreno storicamente più favorevole al Centrosinistra: le elezioni comunali. Da Nord a Sud, il campo conservatore non sfonda ovunque ma nemmeno arretra. Tira un sospiro di sollievo, questo sì. Perché temeva una resa dei conti immediata dopo il referendum. Invece scopre che il consenso locale segue logiche proprie, spesso impermeabili agli umori nazionali.

La fotografia più simbolica arriva da Venezia. Non perché la città abbia cambiato colore politico, ma perché lì il “campo largo” aveva investito molto, quasi trasformando la Serenissima in un laboratorio nazionale. L’idea era chiara: dimostrare che un Centrosinistra unito, sostenuto dall’onda referendaria, potesse espugnare una roccaforte del Centrodestra. È andata diversamente. E probabilmente non per caso.

A Venezia ha pesato il fattore che gli strateghi nazionali sottovalutano sempre: la forza delle reti amministrative consolidate. La lista civica collegata a Luigi Brugnaro, oggi incarnata da Venturini, ha raccolto attorno al 30 per cento dei voti. Dentro quella lista c’è un pezzo consistente dell’apparato politico e amministrativo che ha governato la città negli ultimi anni. In altre parole: continuità, conoscenza del territorio, consenso personale. Elementi che contano più di mille slogan nazionali.

È una lezione che si ripete da anni in Italia. Le inchieste giudiziarie, per esempio, non producono automaticamente un crollo del consenso. Gli elettori distinguono, selezionano, relativizzano. È accaduto con Roberto Occhiuto in C alabria, accade oggi a Venezia. L’Italia reale è meno moralistica di quella raccontata nei social network.

Anche altrove il voto ha seguito logiche territoriali. A Salerno, Vincenzo De Luca continua a esercitare un potere quasi monarchico sul territorio campano. A Messina, Federico Basile beneficia della macchina politica di Sud Chiama Nord, fenomeno profondamente locale e difficilmente leggibile con le categorie nazionali. A Vigevano, città dove l’immigrazione è particolarmente consistente, si affacciano figure nuove come Roberto Vannacci, segnale di un Centrodestra che sperimenta linguaggi diversi e nuovi interpreti. Il suo “Italia Futurista” supera addirittura la Lega.

C’è poi il tema dell’affluenza. Il 60 per cento nazionale rappresenta un calo di quasi cinque punti rispetto alla precedente tornata. Ma anche qui i numeri vanno maneggiati con cautela. Molti dei comuni coinvolti votarono nel 2020 insieme alle Regionali e al referendum sul taglio dei parlamentari: una coincidenza che allora gonfiò fisiologicamente la partecipazione. Oggi, al netto del calo strutturale che accompagna tutte le democrazie occidentali, il flusso elettorale tiene ancora.

La verità è che gli italiani stanno diventando elettori sempre più sofisticati e meno ideologici. Votano in modo diverso a seconda delle circostanze, soprattutto a livello locale. Possono bocciare una riforma della giustizia e, contemporaneamente, confermare amministrazioni di Centrodestra nei territori. Possono separare il giudizio sul governo nazionale da quello sul sindaco sotto casa. È il tramonto delle appartenenze rigide della Prima Repubblica e, insieme, la crisi della politica-spettacolo che pretende di trasformare ogni consultazione in un referendum permanente su chi governa il Paese.

Per il Centrosinistra e il “campo largo”, affondato nella Laguna, è un campanello d’allarme. Il referendum aveva creato l’illusione di un automatismo politico che non esiste. Per il Centrodestra è invece più una tregua, non una vittoria definitiva. Perché il consenso locale non garantisce automaticamente la tenuta nazionale.

Ma il dato più interessante è forse un altro: l’Italia continua a sfuggire alle letture semplicistiche. E ogni volta che la politica pensa di avere in mano una formula matematica per interpretare gli elettori, gli elettori si divertono a smentirla.