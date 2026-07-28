Una famiglia fragile non vive dentro una media nazionale. Vive in una strada, in un Comune, in un distretto sociale. E lì, molto spesso, si decide la differenza tra essere presi in carico o restare soli. La povertà non è soltanto mancanza di reddito: è anche distanza da un assistente sociale, assenza di uno psicologo pubblico, ritardo di un educatore, fragilità di un servizio domiciliare, solitudine davanti a un figlio difficile, a un anziano non autosufficiente, a una bolletta che diventa paura.

I numeri Istat mostrano il volto economico del problema. Nel 2025 il 22,6% della popolazione italiana, circa 13,3 milioni di persone, è a rischio di povertà o esclusione sociale. Ma la media nasconde una frattura: nel Nord-est il rischio è all’11,3%, nel Mezzogiorno al 38,4. Per i monogenitori arriva al 31,6%, per le coppie con tre o più figli al 30,6.

Dunque non esiste una sola povertà. Esistono povertà familiari, territoriali, educative, relazionali. E quando si sommano, la fragilità smette di essere una condizione temporanea e diventa destino.

Per questo la novità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) merita attenzione. La legge di bilancio 2026 ha previsto un sistema di garanzia negli ambiti territoriali sociali, con livelli di spesa di riferimento da definire per ciascun territorio e 200 milioni annui in più dal 2027 per il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi. Tra gli obiettivi indicati: équipe con uno psicologo ogni 30 mila abitanti e un educatore professionale ogni 20 mila.

Non parliamo di grandi cifre, ma permettono di discutere un punto rilevante: un diritto sociale non dovrebbe dipendere dalla fortuna geografica. Se una madre sola riceve aiuto in un Comune e silenzio in un altro, se un adolescente fragile trova un educatore solo dove il bilancio locale lo consente, se una famiglia con disabilità deve trasformarsi in ufficio, infermeria e sportello sociale, allora lo Stato non è ancora abbastanza uguale.

È un piccolo passo che merita attenzione, ma non basta scrivere un diritto perché il diritto arrivi. ANCI e IFEL hanno già segnalato il nodo: non tutti i LEPS hanno lo stesso grado di quantificazione, misurabilità e copertura finanziaria. Un livello essenziale non è una sigla: è la soglia sotto la quale una comunità decide di non lasciare cadere una famiglia. Va quantificata nel modo corretto.

Inoltre la famiglia italiana è spesso il primo welfare del Paese. Ma quando sostituisce tutto, non viene protetta: viene consumata. Per questo il punto non è solo aumentare la spesa. È rendere esigibile la cura, misurare i servizi, correggere i territori più scoperti. La povertà ha ancora troppo spesso un codice postale.

La politica dovrebbe cominciare da una promessa semplice: nessun bisogno familiare dovrebbe valere meno perché abita nel codice postale sbagliato.