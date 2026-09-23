A 18 anni Sarah Rizea ha già una corona e un centinaio di medaglie. La corona è quella di Miss Italia 2026, conquistata lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, in provincia di Roma, dopo essere arrivata in finale con la fascia di Miss Liguria. Le medaglie, invece, sono il risultato di un percorso iniziato dieci anni fa, quando a otto anni ha cominciato a praticare nuoto artistico e che l’ha portata fino alla Nazionale assoluta e alle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

E se partecipare a Miss Italia era un sogno che coltivava fin da bambina, quando guardava il concorso in televisione insieme alla famiglia, quello che ancora le manca è a cinque cerchi: «Il mio sogno restano le Olimpiadi», ha raccontato al Corriere della Sera dopo la vittoria.

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Nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 da genitori rumeni, Sarah vive dall’età di 11 anni a Vado Ligure, nel Savonese, dove si è trasferita con la famiglia. Le sue giornate ruotano soprattutto attorno alla piscina: sveglia alle 7.30, colazione e poi in motorino fino alla Rari Nantes di Savona, dove si allena fino alle 12.30. Nel pomeriggio, palestra o una seconda sessione in acqua. Un ritmo che la vittoria a Miss Italia non sembra destinata a stravolgere: dal 27 settembre al 16 ottobre, infatti, tornerà a Savona per un collegiale con la Nazionale.

Le origini rumene e la famiglia

Il padre Marian lavora come serramentista, la madre Alina all’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona. Poi c’è la sorella minore Karina, 15 anni. Una famiglia che Sarah definisce il suo «porto sicuro» e che l’ha sostenuta anche nella decisione di iscriversi a Miss Italia. Una parte degli affetti, però, è rimasta in Romania. Lì vivono le nonne, che Sarah è andata a trovare meno di un anno fa. E anche a loro ha dedicato la corona: «Alla mia famiglia di qua che mi ha sostenuto fin dall’inizio. E alla parte di famiglia che vive in Romania». Un legame che, dopo la proclamazione, ha attirato l’attenzione anche nel Paese d’origine dei suoi genitori, dove la stampa rumena ha raccontato la storia della diciottenne diventata Miss Italia.

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Il nuoto e la prima volta in Nazionale

La prima grande svolta nel suo percorso sportivo era arrivata nell’estate del 2021. A 13 anni, Sarah è stata convocata per la prima volta in Nazionale. «Ricordo ancora l’emozione indescrivibile, il cuore a mille e le lacrime di gioia. In quell’estate ho capito che ogni singolo sacrificio, ogni sveglia all’alba e ogni ora di allenamento ne erano valsi la pena», ha raccontato. Da allora il nuoto l’ha portata sempre più lontano. Nel 2024 ha conquistato l’argento agli Europei di Belgrado e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima, oltre a salire più volte sul podio in Coppa del Mondo. E nell’agosto scorso, poche settimane prima di salire sul palco di Miss Italia, Sarah era a Budapest per i Mondiali juniores, dove ha sfiorato un’altra medaglia chiudendo quarta nel duo libero insieme a Flaminia Vernice.

La vita fuori dalla piscina

Fuori dall’acqua, Sarah ha appena cominciato a costruire un altro pezzo del suo futuro. A giugno si è diplomata al liceo linguistico e adesso si è iscritta a Scienze e tecniche psicologiche. Una scelta che le permette di conciliare lo studio con allenamenti e trasferte: può seguire le lezioni online e presentarsi in presenza soltanto per gli esami.

Il tempo libero, inevitabilmente, non è molto. Quando c’è, però, Sarah ama guardare le serie tv: l’ultima è stata Outer Banks. Tifa Juventus, anche se il suo calciatore preferito resta Paulo Dybala, ormai da anni lontano dai bianconeri. Ascolta Ultimo e le piacerebbe riuscire a fare una foto con lui. Quanto ai peccati di gola, non ha dubbi: Pane e Nutella. E, come tanti suoi coetanei, in questo periodo è anche alle prese anche con la patente B.

E adesso?

Appena compiuti 18 anni, Sarah non ha perso tempo e si è iscritta a Miss Italia. Ora quel sogno realizzato potrebbe aprirle possibilità nuove, senza necessariamente mettere in secondo piano il percorso sportivo: «Sono percorsi diversi, importanti entrambi: ora voglio vedere quali porte mi aprirà il concorso», ha detto al Corriere. Per sapere quali saranno, bisognerà aspettare: sui suoi progetti per il futuro, almeno per ora, Sarah ha preferito non anticipare nulla: «Non “spoileriamo”, sono scaramantica!».