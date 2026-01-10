Social
sabato, 10.01.2026
Redazione FC
Redazione FC
Redazione FC
Parola del giorno

Sabato 10 gennaio 2026 – (Feria propria del 10 gennaio)

Fede e turismo in TV

Don Davide Banzato a Sorrento per l'ultima puntata di "I viaggi del cuore" su Canale 5

Parola del giorno

Venerdì 9 gennaio 2026 – (Feria propria del 9 gennaio)

Attualità

Crans-Montana e il richiamo dell’università ai futuri architetti: «Progettare significa anche prevenire tragedie e tutelare le persone»

Parola del giorno

Giovedì 8 gennaio 2026 – (Feria propria dell'8 gennaio)

Genitori e figli

«Un bel tributo a mio figlio»: il commovente passaggio della torcia olimpica di Paolo Simoncelli

Parola del giorno

Mercoledì 7 gennaio 2026 – (Feria propria del 7 gennaio)

Parola del giorno

Domenica 4 gennaio 2025 – (II Domenica dopo Natale)

Parola del giorno

Sabato 3 gennaio 2026 – (Feria propria del 3 gennaio)

Mondo

Crans-Montana, il Papa: «Vicino alle famiglie». Il vescovo Lovey: «La Chiesa resti accanto a chi soffre»