Un avvistamento storico nelle acque del Mediterraneo: per la prima volta un esemplare adulto di grande squalo bianco è stato filmato da un gruppo di subacquei. L’incontro è avvenuto nel Canale di Sicilia, tra le nostre acque e quelle della Tunisia. Il team si trovava sul posto poiché impegnato nel recupero di reti da pesca abbandonate al largo dello Stretto di Sicilia, una delle aree del Mediterraneo dove la pesca è più florida.

A riprendere l’incredibile incontro è stato Derk Remmers, volontario di Ghost Diving, il quale ha commentato così l’accaduto: «Statisticamente, è molto più probabile vincere il jackpot della lotteria che incontrare un animale così iconico sott'acqua. Si passano decenni a immergersi su relitti e a rimuovere reti fantasma, ma niente ti prepara a un momento come questo. Un incontro con uno squalo al largo nel Mediterraneo è una cosa pazzesca, eppure abbiamo continuato con il nostro piano di immersione per rimuovere le reti dal relitto, perché questo momento ha dimostrato chiaramente l'importanza del nostro lavoro».

La presenza di questo predatore apicale non è una novità nel Mediterraneo, ma è la prima volta che viene ripreso in dei filmati realizzati da subacquei.