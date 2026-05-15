Nelle acque cristalline delle Maldive si è consumata una tragedia che tocca nel profondo del cuore ogni italiano. Giovedì 14 maggio cinque nostri connazionali hanno perso tragicamente la vita durante un’immersione subacquea.

Partiti a bordo della nave “Duck of York”, si erano recati all’atollo di Vaavu per immergersi ed esplorare una grotta nelle profondità dell’Oceano Indiano, a circa 60 metri, quando però qualcosa è andato storto. Le cause che hanno portato a questa tragedia, la più grande mai avvenuta nei mari delle Maldive, sono ancora da accertare ed esistono varie ipotesi a riguardo. Tra queste, la più accreditata parla di un problema nella miscela dell’ossigeno all’interno delle bombole dei 5 sub.

Ciò che è certo è che tutti e cinque condividevano una fortissima passione per l’Oceano, passione che in alcuni casi era anche un lavoro. Gianluca Benedetti, dopo anni passati a lavorare nel mondo della finanza, aveva reso questo amore per le immersioni la sua occupazione a tempo pieno. Monica Montefalcone (52 anni), professoressa di ecologia marina al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, scienziata entusiasta e dedita, lavorava per la salvaguardia del mare.

Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, tra le persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. 14 maggio 2026. WEB/albatrostopboat (ANSA)

Con lei c’era anche la giovanissima figlia Giorgia Sommacal, 22 anni, studentessa di ingegneria biomedica a Genova. Ad accompagnare la docente e la figlia anche un ex studente di Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. 30 anni, originario della provincia di Novara, si era appena laureato con una tesi proprio sulle Maldive. Il gruppo si chiude con Muriel Oddenino, laureatasi all’università di Torino, ha poi proseguito la sua formazione a Genova, dove aveva conosciuto la professoressa Montefalcone.