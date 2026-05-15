“Come nessun altro, Mario Draghi è sinonimo del rafforzamento economico dell'Europa e il suo ‘Rapporto Draghi’ del 2024, che prende il nome da lui, rappresenta la strategia necessaria per garantire competitività, crescita e stabilità nell'Unione Europea”. Come questa motivazione il Comitato Direttivo della Società per il Conferimento del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana ha conferito il prestigioso riconoscimento all’ex Presidente della Banca Centrale Europea e all’ex Presidente del Consiglio italiano. Un segno di "apprezzamento di un'opera eccezionale al servizio dell'Unione Europea e in riconoscimento dei suoi meriti storici per la preservazione, il consolidamento e lo sviluppo dell'Unione economica e monetaria europea come elemento centrale e indispensabile dell’integrazione”.

Mario Draghi viene visto come “una delle figure di primo piano che indicano nuovamente la strada all'Unione verso una maggiore competitività, più solidarietà, più Europa”. Nel suo discorso Draghi ha sferzato ancora una volta l’Europa in linea con il cosiddetto “Rapporto Draghi” sulla competitività europea: più investimenti comuni, meno frammentazione e una UE più capace di agire rapidamente nelle grandi sfide globali.

"In un mondo in cui le alleanze cambiano continuamente, qualsiasi dipendenza strategica deve essere riconsiderata. Per la prima volta nella storia moderna, siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo in un sistema che non è mai stato progettato per affrontare sfide di questa portata”, ha detto. "Per la prima volta dal 1949", "esiste la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Né la Cina offre un punto di riferimento alternativo", ha aggiunto.

Riferendosi ancora agli Stati Uniti, Draghi ha scandito: "Il partner da cui ancora dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso. Per lo più non ha funzionato. Per ora, l'Europa ha bisogno della capacità di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque”.

Secondo Draghi, per l’Europa arrivato il tempo di agire. “In tutto il nostro continente, gli europei stanno dimostrando di volere che l’Europa agisca. Vogliono che l’Ue difenda la loro libertà, prosperità e solidarietà. E continuano a sostenere, con passione, i valori che rendono l’Europa degna di essere costruita e che, oggi, la rendono unica. Il compito ora è rispondere a quella fiducia con coraggio e dimostrare che l’Europa può di nuovo trasformare la crisi in unione”, ha detto.

Draghi ha chiesto ai leader europei “un passo in più” e alcuni di questi leader stavano ad ascoltarlo. Tra loro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea (che si è complimentata con Draghi chiamandolo Mr. Euro), il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.