Mentre Milano affronta una delle prime ondate di calore dell'estate, con temperature che sfiorano i 40 gradi, Opera Cardinal Ferrari rinnova il proprio impegno a sostegno delle persone senza dimora e dei cittadini più fragili, rafforzando i servizi di accoglienza e assistenza per fronteggiare un'emergenza che può mettere seriamente a rischio la salute e la vita di chi vive in strada.

Se il freddo rappresenta da sempre una delle principali minacce per le persone senza dimora, anche il caldo estremo può avere conseguenze gravissime. Disidratazione, colpi di calore, aggravamento di patologie croniche e isolamento sociale colpiscono in modo particolare chi non dispone di una casa, di luoghi refrigerati o di una rete di supporto.

Per questo Opera Cardinal Ferrari ha intensificato le proprie attività garantendo l'apertura continuativa degli spazi climatizzati, a partire dalla sala poltrone, che rappresenta un punto di ristoro e sollievo nelle ore più calde della giornata. È inoltre attivo il punto medico dell'Opera per monitorare le situazioni più delicate e offrire assistenza alle persone maggiormente esposte ai rischi legati alle alte temperature. Parallelamente sono state rafforzate le attività di distribuzione di indumenti leggeri, asciugamani, prodotti per l'igiene personale e tutto il necessario per consentire alle persone accolte di affrontare le giornate più torride in condizioni di maggiore sicurezza e dignità.

«Le temperature estreme rappresentano una minaccia concreta per chi vive in strada» dichiara il Presidente di Opera Cardinal Ferrari Luciano Gualzetti. «Molte persone non hanno accesso a luoghi freschi, acqua o assistenza sanitaria. Per questo è fondamentale che la città intera si mobiliti per non lasciare soli i più fragili. Anche un piccolo gesto, una segnalazione o un aiuto concreto possono fare la differenza».

Per tutelare gli ospiti e gli utenti dell'Opera, anche alcune attività normalmente svolte all'esterno sono state temporaneamente sospese o rimodulate, privilegiando gli ambienti interni climatizzati e più sicuri.

Opera Cardinal Ferrari rivolge inoltre un appello ai cittadini affinché prestino attenzione alle persone in difficoltà che incontrano per strada, segnalando eventuali situazioni di emergenza e sostenendo le organizzazioni che ogni giorno operano sul territorio.

«Nessuno dovrebbe affrontare da solo il caldo estremo» conclude Gualzetti.«In momenti come questi la solidarietà diventa uno strumento concreto di tutela della vita».