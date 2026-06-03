Per la prima volta nella storia, l’iconico Monumento all’Indipendenza che domina la piazza princpale di Kyiv – Maidan Nezalezhnosti, Piazza Indipendenza – è stato illuminato in omaggio a un Paese straniero, e la scorsa notte si è colorato con il tricolore italiano.

L’ambasciatore d'Italia in Ucraina, Carlo Formosa, ha ospitato a Kyiv le celebrazioni per l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. «Guardando l’Ucraina di oggi e la sua resilienza, torna ad accendersi il ricordo del sacrificio che gli italiani, dopo i drammi del fascismo e della guerra, hanno compiuto per costruire insieme uno Stato democratico. Come il nostro Paese ottanta anni fa, il coraggioso e tenace popolo ucraino attraversa il momento in cui la libertà smette di essere un’astrazione e diventa una scelta quotidiana, concreta, costosa. Una scelta rinnovata ogni giorno, sotto i missili e i droni russi, con dignità e orgoglio commoventi», ha dichiarato l’Ambasciatore.

«L'Ucraina non difende solo sé stessa, bensì quei principi che riguardano tutti noi: che la forza bruta non sia un argomento, che la sovranità non sia negoziabile, che un popolo abbia il diritto di scegliere il proprio futuro. Sono gli stessi ideali che fondano la Repubblica, ed è per coerenza profonda con i nostri valori che l'Italia è e rimane saldamente al fianco dell’Ucraina sin dal primo giorno dell’invasione russa. Continuiamo a lavorare insieme per una pace giusta e duratura», ha aggiunto l’Ambasciatore.

Alle celebrazioni si è unito un numero altissimo di partecipanti: alte cariche dello Stato, esponenti della Presidenza, Ministri del Governo, numerosi rappresentanti delle istituzioni centrali e locali, esponenti del mondo dell'economia e delle imprese, della cultura e scienza, della stampa e della società civile. Presenti anche gli italiani che operano in Ucraina, per testimoniare la solidità e la profondità dell’amicizia tra i due Paesi.

A margine della ricorrenza, nella capitale ucraina è stata inaugurata l’esposizione “Renato Balestra. I Codici dell'Alta Moda”: attraverso undici abiti della Maison fondata a Roma nel 1959, la mostra ripercorre oltre sessant’anni di storia del Made in Italy di eccellenza e racconta la continuità tra l’eredità del fondatore e la sua rilettura contemporanea.