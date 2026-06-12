C'è una cifra che gira per Budapest in questi giorni di prima estate, e che ha il peso di una sentenza: 160 miliardi di euro. Centosessanta miliardi. Una somma che equivale all'incirca all'intero Prodotto interno lordo annuale dell'Ungheria, un paese di dieci milioni di anime affacciato sul Danubio, abituato negli ultimi sedici anni a fare i conti con una democrazia svuotata dall'interno. Quella cifra la pronuncia Ferenc Pál Biró, presidente dell'Autorità ungherese per l'Integrità — l'organismo anticorruzione istituito nel 2022 su pressione dell'Unione Europea — e rappresenta la sua stima delle risorse pubbliche distorte, dirottate, sottratte al bene comune durante il lungo regno di Viktor Orbán, dal 2010 fino alla sconfitta elettorale dell'aprile scorso.

Non è un'accusa gridata in piazza. È un calcolo freddo, costruito su anni di dossier, ispezioni bloccate, uffici perquisiti e minacce velate che Biró conosce bene, avendole ricevute di persona. E proprio mentre la stima diventava pubblica, i procuratori — quelli della stessa magistratura che sotto Orbán aveva preferito non disturbare certi potentati — lo hanno incriminato. Abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, peculato. Il cacciatore di corrotti, finito nel mirino dei corrotti. Un colpo di scena che in Ungheria sanno leggere benissimo: la storia non è nuova.

Il sistema: come si costruisce un'oligarchia

Per capire quella cifra, bisogna capire come funzionava la macchina. Orbán non ha semplicemente governato: ha costruito un ecosistema economico-politico in cui lo stato diventava strumento di redistribuzione selettiva della ricchezza. Le gare d'appalto erano pilotate, i conglomerati amici accumulavano commesse, i prezzi venivano gonfiati ben oltre i valori di mercato. L'Autorità per l'Integrità, in un passaggio chiave della sua documentazione interna, ha stimato che negli ultimi anni del governo Orbán la corruzione avesse raggiunto il 15-20% della spesa pubblica totale, contro il 2-3% del 2010, quando Orbán era appena tornato al potere. Un'escalation geometrica, non lineare: la corruzione che si auto-alimenta, che normalizza se stessa, che costringe chi vuole fare impresa a scegliere tra obbedire o essere escluso.

Bloomberg ha riportato la stima in forints: 60 trilioni, equivalenti a circa 194 miliardi di dollari secondo i tassi di cambio attuali, o 168 miliardi di euro secondo la fonte de Il Post. I numeri oscillano a seconda delle metodologie di calcolo — Biró stesso ha usato cifre leggermente diverse in interviste successive, fino a 186 miliardi in alcune dichiarazioni — ma la sostanza non cambia: si parla di un furto sistemico, non di episodi isolati.

Tre aziende non identificate, secondo i dati resi pubblici dall'Autorità, hanno ricevuto circa 10 miliardi di euro in contratti pubblici nell'arco di quattro anni. Appalti per ospedali, infrastrutture, media, energia. La rete si estendeva ben oltre i confini ungheresi: Biró ritiene che la maggior parte del denaro sia ora all'estero, e che i trasferimenti abbiano subito un'accelerazione nel 2025, proprio quando diventava chiaro che Orbán avrebbe perso le elezioni. Chi sapeva, ha messo al sicuro quel che poteva.

L'uomo che voleva fermarli, e le perquisizioni in risposta

L'Autorità per l'Integrità è nata nel 2022, per certi versi suo malgrado: Orbán l'aveva accettata come concessione formale a Bruxelles, nella speranza di sbloccare i fondi europei congelati per le violazioni dello stato di diritto. Un organismo nato per placare, non per agire. Eppure Biró, il suo presidente, aveva scelto di fare sul serio. Troppo sul serio, evidentemente.

Il momento della svolta arriva nel marzo 2024. L'Autorità avvia un'ispezione sulla Direzione generale nazionale per gli ospedali. Risultato: gli uffici dell'ente vengono perquisiti. Secondo la ricostruzione di Biró — che la BBC ha documentato — si è trattato di un tentativo diretto di intimidazione. Non solo: il ministro della Giustizia lo aveva convocato chiedendogli di non esercitare le sue funzioni. Sua moglie aveva ricevuto un'offerta di lavoro straordinariamente remunerativa. Carota e bastone, nella migliore tradizione dei sistemi clientelari.

Biró non ha ceduto, o così racconta. Ha continuato a lavorare, a costruire il dossier, a sviluppare — con i mezzi tecnici a sua disposizione — un sistema di intelligenza artificiale e machine learning capace di monitorare in tempo reale le transazioni economiche dell'Ungheria e tracciare i flussi anomali. Al Financial Times ha spiegato che quella tecnologia sarà lo strumento principale per seguire il denaro fin dove è andato a nascondersi, probabilmente in qualche giurisdizione compiacente oltre confine.

Poi, il 5 giugno 2026, pochi giorni dopo che le sue stime erano diventate una notizia internazionale, la Procura centrale delle indagini ha depositato le accuse formali contro di lui. Secondo il sito di inchiesta Átlátszó, i reati contestati riguardano il leasing di un SUV di lusso intestato all'Autorità ma usato dalla moglie, l'affidamento di consulenze a una società con sede a Bruxelles senza i dovuti mandati, e l'uso improprio di una carta di credito dell'ente per spese personali: danni stimati in circa 140 milioni di forints, tra i 350mila e i 465mila euro a seconda delle fonti. Biró respinge tutto come politicamente motivato.

Il premier Magyar ha commentato con apparente equilibrio: l'indagine, ha detto, dimostra che le istituzioni funzionano. Ma la coincidenza dei tempi non è passata inosservata agli osservatori internazionali. OCCRP — l'Organized Crime and Corruption Reporting Project — ha titolato senza mezzi termini: i procuratori promettono di agire sulle accuse di corruzione, ma prendono di mira il capo anticorruzione.

Péter Magyar e la promessa di azzeramento

Péter Magyar è entrato a palazzo del governo a Budapest nel maggio scorso con una promessa enorme sulle spalle: smantellare quella che lui stesso ha definito la "corruzione su scala industriale" costruita da Orbán in sedici anni. È un avvocato, quarantadue anni, ex marito di una ministra orbániana, quindi conoscitore dall'interno delle dinamiche del potere. La sua vittoria elettorale dell'aprile 2026 — con il partito Tisza che ha conquistato una maggioranza di due terzi in parlamento — gli ha dato strumenti che pochi nuovi governi possono vantare.

Le prime mosse sono state simboliche ma cariche di significato. Il parlamento ungherese ha votato all'unanimità — compresi i parlamentari di Fidesz rimasti — per ridurre del 40% gli stipendi dei deputati. In cifre: lo stipendio base mensile passa da circa 2,18 milioni di forints (intorno ai 5.300 euro) a poco più di un milione e trecentomila (circa 3.200 euro). Il premier stesso vedrà il suo stipendio scendere a circa 3,8 milioni di forints lordi, rispetto agli oltre 8 milioni percepiti da Orbán. Tagliate anche le indennità per alloggio, affitti degli uffici, rimborsi telefonici e carburante. Un segnale, prima ancora che un risparmio reale.

Sul fronte istituzionale, Magyar ha annunciato la creazione di due nuovi organismi: un Ufficio Anticorruzione, con mandato sulla prevenzione e sulla protezione delle forze dell'ordine da interferenze politiche, e un Ufficio Nazionale per il Recupero e la Protezione dei Patrimoni, con il compito di condurre indagini finanziarie approfondite senza sovrapporsi a polizia e autorità fiscali già esistenti. Le prime priorità del nuovo ufficio: le transazioni immobiliari sospette, le concessioni pubbliche, i revisioni retroattive di tutti gli appalti superiori a 32 milioni di dollari.

Parallelamente, il governo di Budapest ha aderito alla Procura europea (EPPO), lo strumento investigativo comunitario che può indagare sui casi di corruzione o uso improprio dei fondi UE. Un'adesione che Orbán aveva sempre rifiutato, e che ora apre la strada a indagini transnazionali coordinate con le autorità degli altri paesi dell'eurozona.

L'Europa: i 16 miliardi sbloccati e il conto ancora aperto

L'Unione Europea guarda a Budapest con un misto di sollievo e cautela. Per anni la Commissione aveva congelato miliardi di fondi europei destinati all'Ungheria, contestando le violazioni dello stato di diritto, la mancanza di trasparenza negli appalti, l'assenza di reali anticorpi istituzionali. Una battaglia lunga, accompagnata da riforme spesso cosmetiche e da negoziati logoranti.

Con Magyar al governo, le cose si sono mosse in fretta. A fine maggio 2026 è stato siglato un accordo con la Commissione europea per sbloccare 16,4 miliardi di euro di fondi congelati, vincolati a un piano di riforme ambizioso: rafforzamento dell'Autorità per l'Integrità, adesione all'EPPO, ripristino dell'indipendenza accademica. Secondo le analisi di Visegrad Insight, oltre 4,2 miliardi provengono dai fondi di coesione bloccati sotto la procedura per lo stato di diritto, mentre altri 2,2 miliardi sono legati a misure per la libertà accademica. Il tutto in forma non rimborsabile, pari a circa il 13% del bilancio statale annuale ungherese.

Il percorso non è però in discesa. Il governo dovrà presentare entro giugno un programma rivisto del Recovery Fund alla Commissione, per poi attendere la decisione dell'Ecofin a luglio. I tempi sono stretti. E nel frattempo, il precedente è pesante: alla fine del 2024 era già scaduto senza possibilità di proroga un primo blocco di fondi UE — 1,04 miliardi di euro — che l'Ungheria non ha mai ricevuto. Quei soldi sono perduti per sempre.

Sullo sfondo resta la domanda più difficile: quei 160 miliardi stimati da Biró sono recuperabili? In parte, forse. Ma recuperare fondi pubblici dispersi in anni di appalti pilotati, trasferiti all'estero attraverso strutture societarie opache, richiede anni di lavoro giudiziario, cooperazione internazionale e una volontà politica che in Ungheria, almeno per ora, sembra esserci. L'intelligenza artificiale potrà aiutare a tracciare le rotte del denaro. La giustizia dovrà poi fare il resto.

Un paese che si guarda allo specchio

C'è qualcosa di straordinario, e di quasi tragico, nel fatto che l'Ungheria si trovi oggi a fare i conti con sedici anni di governo che ha lasciato dietro di sé una voragine economica equivalente all'intero reddito nazionale di un anno. Non è la storia di un paese povero depredato da una dittatura straniera: è la storia di una democrazia che si è lasciata consumare dall'interno, lentamente, normando l'eccezionale fino a farlo sembrare ordinario.

I parlamentari che hanno tagliato i propri stipendi del 40% — all'unanimità, con i voti anche dell'opposizione di Fidesz — hanno compiuto un gesto che vale più del risparmio in sé. Hanno detto, collettivamente, che esiste uno standard diverso. Che il denaro pubblico appartiene al pubblico. Che chi lo gestisce deve renderne conto.

Péter Magyar sa che la posta è altissima. La sconfitta di Orbán è venuta in parte dalla stagnazione economica, dal fatto che i cittadini ungheresi si erano ritrovati, rispetto a polacchi, cechi e slovacchi entrati nell'Unione Europea nelle stesse condizioni, con un tenore di vita che non aveva tenuto il passo. La corruzione ha un costo reale: case che non si costruiscono, ospedali che non si ammodernano, scuole che cadono a pezzi mentre i conglomerati amici del potere incassano miliardi. La strada sarà lunga. L'Autorità per l'Integrità, il cui presidente è ora sotto processo, dovrà essere riformata e rafforzata. I nuovi organismi dovranno essere costruiti dal niente, reclutando personale competente in un paese dove le competenze migliori spesso hanno scelto di emigrare. E il denaro, quello nascosto all'estero, potrebbe non tornare mai del tutto.

Ma almeno, per la prima volta in sedici anni, qualcuno sta facendo le domande giuste. E una cifra — 160 miliardi di euro — è sul tavolo. Non come accusa retorica, ma come punto di partenza di un'indagine vera. L'Ungheria si guarda allo specchio. Quel che vede non è bello. Ma almeno, finalmente, si sta guardando.