La recente ondata di epurazioni che ha investito l'Esercito Popolare di Liberazione cinese rappresenta uno degli eventi più significativi dell'era Xi Jinping. In appena due anni, il presidente cinese ha rimosso decine di generali, svuotando la leadership militare del Paese. L'ultimo colpo è caduto a fine gennaio 2026, quando è stato posto sotto indagine Zhang Youxia, il generale più alto in grado dopo lo stesso Xi e suo amico d'infanzia.

La portata di questa operazione è senza precedenti nella storia recente della Cina. La Commissione Militare Centrale, l'organo direttivo dell'esercito che originariamente contava sette membri, ora è ridotta a soli due: Xi Jinping e il generale Zhang Shengmin, nominato a ottobre 2025. Secondo un'analisi del New York Times, dei trenta generali che all'inizio del 2023 guidavano i comandi più importanti dell'esercito, solo cinque sono ancora in carica. Molti sono stati sostituiti, ma anche i loro rimpiazzi sono stati poi eliminati.

Un parallelo inquietante con Stalin

La propaganda del Partito Comunista Cinese ha giustificato queste epurazioni come necessarie per rafforzare l'esercito. Il quotidiano ufficiale delle forze armate ha scritto che ci saranno dolori e difficoltà nel breve termine, ma che questo servirà a rendere l'esercito migliore. Il Quotidiano del Popolo ha usato una metafora tipica dell'epoca maoista, affermando che è necessario rimuovere la carne marcia per generarne di nuova.

Esiste tuttavia un precedente storico inquietante per operazioni di questo tipo. Tra il 1937 e il 1938, durante il cosiddetto Grande Terrore, Josif Stalin eliminò circa il novanta per cento della leadership militare dell'Unione Sovietica, usando giustificazioni simili: era necessario eliminare i generali non abbastanza fedeli alla causa per mantenere intatta la purezza ideologica del Partito e delle forze armate, e per assicurare la completa lealtà nei confronti del leader.

Questo richiamo alle purghe staliniane non può che suscitare profonda preoccupazione. La deriva dittatoriale, quando la lealtà personale al leader viene posta al di sopra della competenza e del servizio al bene comune, ha sempre prodotto nella storia conseguenze tragiche per i popoli.

Taiwan 2027: una scadenza che si allontana?

Secondo l'intelligence americana, Xi Jinping avrebbe dato ai suoi generali un obiettivo segreto: entro il 2027, anno del centesimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione, le forze armate cinesi avrebbero dovuto essere pronte a invadere Taiwan, l'isola che la Cina rivendica come propria ma che si governa in maniera democratica e di fatto indipendente.

Questo non significherebbe necessariamente che un'invasione sia imminente o programmata, ma che l'esercito dovrebbe avere le capacità per metterla in atto con successo qualora il leader politico lo decidesse. Il 2027 rappresenta anche l'anno del ventunesimo Congresso del Partito Comunista, quando Xi probabilmente cercherà di assicurarsi un quarto mandato senza precedenti come leader del Partito, del governo e dell'esercito.

Ora però i generali a cui Xi aveva affidato questi ordini sono stati epurati praticamente tutti. Nel breve periodo, molti esperti concordano sul fatto che l'esercito cinese potrebbe risultare indebolito e che l'obiettivo di conquistare Taiwan si sia allontanato. Una delle ragioni è che la gran parte dei generali epurati apparteneva a divisioni operative, quindi si occupava della gestione concreta delle operazioni militari.

Come ha dichiarato al New York Times Kou Chien-wen, docente di Scienza politica all'Università di Taipei, le epurazioni hanno temporaneamente ridotto i rischi che il Partito Comunista Cinese lanci una guerra su larga scala. Per Taiwan, questa potrebbe essere una finestra di respiro, anche se fragile e temporanea.

Il pericolo del potere assoluto: nessuno può più dire no a Xi

Tuttavia, sul medio e lungo periodo, le epurazioni potrebbero rendere l'esercito più efficiente, se Xi sarà in grado di selezionare nuovi generali capaci. Ma proprio qui emerge il rischio maggiore: i vecchi generali erano ritenuti autorevoli e potenti a sufficienza da tenere testa a Xi Jinping e contrastare le sue eventuali decisioni imprudenti.

Zhang Youxia, per esempio, era un amico d'infanzia di Xi. I loro padri avevano combattuto insieme durante la Guerra civile che portò Mao al potere nel 1949. Questo gli garantiva un certo grado di autonomia rispetto a Xi e la capacità di tenergli testa, di discutere le sue decisioni e proporre alternative. Zhang, peraltro, aveva combattuto nella guerra tra la Cina e il Vietnam del 1979: benché non fosse un moderato, era un ufficiale che aveva ben presente gli orrori dei conflitti militari. Come ha osservato Ryan Hass, esperto della Brookings Institution, eliminare un amico di lunga data dimostra che non esiste più alcuna zona sicura nell'apparato del potere cinese. Il messaggio è chiaro: nessuno può sentirsi al riparo dalle purghe di Xi.

Ora che tutti i vecchi generali sono stati epurati, Xi potrebbe selezionare la nuova classe dirigente dell'esercito sulla base non delle capacità ma della lealtà e della conformità ideologica. Anche nel caso in cui scegliesse gli ufficiali più capaci, tutti dovrebbero a lui il proprio posto. Questo gli consentirebbe di ottenere il controllo assoluto delle forze armate. Ma significherebbe anche che Xi non ha più nessuno in grado di tenergli testa, nessuno capace di dirgli se le sue decisioni militari sono sbagliate. Shanshan Mei, esperta di politica militare cinese presso la RAND Corporation, ha espresso preoccupazione per la mancanza di vera esperienza operativa militare ai vertici. L'unico vice-presidente rimasto nella Commissione Militare Centrale è un ufficiale politico di carriera che manca dell'esperienza operativa necessaria per consigliare Xi. Chi consiglierà il presidente cinese in momenti critici? Chi potrà fornirgli un parere esperto quando dovrà prendere decisioni che potrebbero coinvolgere l'uso della forza militare?

Corruzione o controllo politico?

Le autorità cinesi hanno giustificato le epurazioni parlando di corruzione e vendita di segreti militari. Zhang Youxia è stato accusato di aver alimentato gravi problemi di corruzione che minacciano la leadership assoluta del Partito sulle forze armate. Alcune fonti hanno addirittura parlato di accuse di vendita di segreti nucleari, un'imputazione che molti esperti considerano eccessiva e probabilmente strumentale. È vero che l'esercito cinese è stato afflitto da problemi di corruzione, con generali accusati di vendere promozioni e di appropriarsi di fondi destinati agli armamenti. Ma è altrettanto vero che le campagne anti-corruzione in Cina sono state storicamente usate come strumento per eliminare rivali politici e consolidare il potere personale del leader.

Dal 2012, quando Xi è salito al potere, oltre centinaia di migliaia di funzionari sono stati indagati o puniti. La campagna è iniziata con l'espulsione di Bo Xilai nel 2012 ed è continuata con Zhou Yongkang nel 2014. Ora ha raggiunto i più alti livelli dell'esercito. Secondo l'ex primo ministro australiano Kevin Rudd, esperto di Cina, il numero di funzionari governativi epurati sotto Xi si conta nelle centinaia di migliaia.

Un esercito più debole ora, ma forse più pericoloso domani

Gli analisti concordano sul fatto che nel breve periodo l'esercito cinese sarà indebolito. Le epurazioni hanno svuotato la catena di comando e creato incertezza su chi sia effettivamente responsabile delle operazioni quotidiane dell'Esercito Popolare di Liberazione. Il morale delle truppe potrebbe essere colpito dalla consapevolezza che nemmeno i generali più anziani e stimati sono al sicuro.

Tuttavia, se Xi riuscirà a ricostruire la leadership militare con ufficiali competenti e totalmente fedeli, l'esercito potrebbe emergere più forte e più allineato alla volontà del leader supremo. Questo scenario presenta rischi significativi per la pace regionale e globale. Un leader sempre più isolato, circondato solo da yes-men privi dell'esperienza e dell'autorità per dissentire, potrebbe prendere decisioni avventate senza che nessuno sia in grado di fermarlo. È una dinamica pericolosa che la storia ha già mostrato in altri contesti autocratici. Christopher Johnson, ex analista della CIA per la Cina e ora alla guida del China Strategies Group, ha avvertito che sarebbe un errore per i politici americani vedere le purghe come un'opportunità di fare pressione su Xi. Durante l'escalation commerciale con gli Stati Uniti nel 2025, Xi ha dimostrato ripetutamente di essere disposto ad affrontare Trump anche quando l'esito era incerto e la sua posizione sembrava fragile. Il caos nell'alto comando militare limita le opzioni di Xi meno di quanto alcuni osservatori esterni possano pensare.

Come ci ha insegnato la storia del Novecento, quando un leader si pone al di sopra di ogni controllo, quando elimina sistematicamente chiunque possa dissentire o offrire un'opinione alternativa, quando la lealtà personale sostituisce la competenza e il servizio al bene comune, si aprono le porte a tragedie immani.

Xi Jinping, 72 anni

Le epurazioni militari in Cina non sono solo una questione di strategia geopolitica o di equilibri di potere regionali. Sono anche una questione profondamente umana che riguarda il destino di milioni di persone che vivono sotto un regime sempre più oppressivo, e il destino di altri milioni che potrebbero essere coinvolti in conflitti scatenati da decisioni prese in assenza di qualsiasi contrappeso democratico. Mentre il 2027 si avvicina, il mondo osserva con crescente apprensione l'evoluzione della situazione in Cina e intorno a Taiwan. Le epurazioni militari di Xi Jinping rappresentano un ulteriore passo verso la consolidazione di un potere sempre più personale e incontrastato. Nel breve periodo, questo potrebbe ritardare eventuali azioni aggressive contro Taiwan. Ma nel lungo periodo, un leader isolato, circondato solo da persone che gli devono tutto e che non osano contraddirlo, potrebbe rappresentare un pericolo ancora maggiore.

La pace è sempre possibile, ma richiede saggezza, umiltà e il riconoscimento che nessun essere umano dovrebbe mai concentrare nelle proprie mani un potere assoluto e incontrollato. È una lezione che la storia ci ha insegnato a caro prezzo, e che non possiamo permetterci di dimenticare.