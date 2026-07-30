Monza non sarà soltanto il rombo dei motori. Dal 3 al 6 settembre, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, la città tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con Monza FuoriGP, l’evento urbano che porta il clima della gara nel cuore del centro storico, coinvolgendo cittadini, tifosi, famiglie, turisti e attività commerciali.

Nato per celebrare il legame storico tra Monza e il mondo dei motori, il FuoriGP negli anni ha allargato il proprio sguardo, diventando un appuntamento capace di raccontare la città attraverso musica, cultura, memoria, sport e partecipazione.

Quattro giorni di eventi

L’edizione 2026 punta a consolidare un modello di festa diffusa che coinvolge diverse piazze e luoghi simbolo della città. Il progetto, promosso dal Comune di Monza, sarà realizzato dalla RTI composta da T Project Group Sinapps, Unconventional Events e Chocolat Pubblicità, realtà attive nella comunicazione, negli eventi e nelle iniziative di valorizzazione territoriale. Il programma mette insieme grandi appuntamenti di spettacolo e momenti dedicati alla storia locale, alle famiglie e all’inclusione, con l’obiettivo di trasformare il weekend del Gran Premio in un’occasione per scoprire anche il volto più autentico di Monza.

La musica protagonista

Uno dei cuori pulsanti della manifestazione sarà ancora una volta piazza Cambiaghi, che dopo il successo dell’edizione 2025 con i concerti di Fabio Rovazzi e Jake La Furia, nel 2026 ospiterà KISS KISS WAY, il format curato da Radio Kiss Kiss con artisti e cantanti di fama nazionale. La proposta musicale coinvolgerà anche piazza Roma, con l’intrattenimento di Radio 105, oltre a serate dedicate al jazz e agli appuntamenti Open Mic, aperti alla partecipazione del pubblico.

Auto storiche e supercar

Monza sarà protagonista anche dell’Italian Motor Week 2026, la manifestazione nazionale promossa dalla rete Città dei Motori per valorizzare la cultura e la storia dell’automobilismo italiano. Due gli appuntamenti principali: sabato 5 settembre la Classic Cars Parade, dedicata alle auto d’epoca, e domenica 6 settembre la Supercars Parade, con le vetture più prestigiose del mondo delle supercar. Il rapporto tra Monza e i motori sarà raccontato anche attraverso il Museo Diffuso di Motorsport, un percorso distribuito in diversi luoghi del centro cittadino con cimeli, fotografie e oggetti storici.

La locandina degli eventi

Il racconto del Gran Premio del passato

Ampio spazio sarà riservato anche al mondo delle motociclette con la Motor Bikes Parade – Manico da Panico, le evoluzioni del Moto Air Show in piazza Carducci e l’esposizione di Vespa storiche in via Vittorio Emanuele, realizzata in collaborazione con il Vespa Club di Monza. Il FuoriGP sarà anche un viaggio nella memoria. Tra gli appuntamenti, “L’Anello della Regina”, curato dal Comitato Rievocazione Storica di Monza, e “Grand Prix 1966: quando l’Italia correva”, un racconto con immagini d’epoca e testimonianze legate allo storico film girato a Monza nel 1966.

La Grid Night

Durante il weekend del Gran Premio il centro cittadino resterà vivo fino a tarda sera con GRID NIGHT – La Notte Bianca, lungo via Vittorio Emanuele, via Italia e via Carlo Alberto. Negozi, locali e attività commerciali potranno prolungare l’apertura proponendo iniziative speciali, trasformando le vie del centro in uno spazio di incontro tra musica, shopping, gastronomia e intrattenimento.

Il lato umano del FuoriGP

Accanto ai motori ci sarà spazio anche per la cultura. I Musei Civici ospiteranno, in occasione dei 70 anni del quotidiano Il Giorno, una mostra dedicata al suo archivio storico, con immagini e prime pagine che hanno raccontato la storia italiana e internazionale. Piazza Duomo sarà invece il cuore dell’inclusione con le realtà di Monza Aut. Qui sarà esposta Formula Aut, una monoposto di Formula 1 in scala 1:1 realizzata dai ragazzi delle associazioni del territorio insieme all’Associazione Facciavista e alla Fondazione Bluemers ETS.

Sport e solidarietà: una camminata per tutti

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la Camminata solidale by Maria Letizia Verga, un percorso di 5 o 10 chilometri aperto a tutti nel cuore della città.

Piazza Trento e Trieste ospiterà invece momenti dedicati allo sport monzese, con la presentazione delle squadre locali impegnate nei campionati di vertice e delle realtà sportive che promuovono anche attività rivolte ad atleti con disabilità. Ai Boschetti Reali tornerà il villaggio gastronomico e street food dedicato soprattutto ai più giovani, arricchito nel 2026 dal Villaggio Bluemers, uno spazio pensato per famiglie e bambini con laboratori, truccabimbi, gonfiabili, area relax e attività dedicate all’inclusione.

Visite guidate per turisti e cittadini

Il FuoriGP sarà anche un’occasione per conoscere il patrimonio storico e artistico della città. Durante il weekend saranno organizzate visite guidate in italiano e inglese attraverso i luoghi più significativi di Monza.

Tra le proposte ci sono “I Tesori di Monza”, passeggiata tra le tracce della Monza romana e medievale, “Alla scoperta di Monza!”, itinerario dedicato ai bambini tra simboli e curiosità della città, e “Dalla Cappella Espiatoria alla Villa Reale e Giardini”, un percorso nella storia monzese. L’obiettivo è accompagnare visitatori e tifosi oltre il circuito, alla scoperta del centro storico, della Villa Reale e dei Giardini Reali.

Un’accoglienza pensata per chi arriva

Durante il weekend del Gran Premio saranno potenziati i servizi di accoglienza turistica con punti informativi alla stazione ferroviaria, in via Italia, piazza Trento e Trieste, all’Autodromo Nazionale e presso l’Infopoint del Parco. Un team di sette operatori sarà impegnato nei principali punti di accesso per distribuire programmi, fornire informazioni e orientare i visitatori.

Monza FuoriGP 2026 vuole così confermare una vocazione precisa: non essere soltanto il contorno del Gran Premio, ma una festa della città, capace di unire la passione per i motori con cultura, solidarietà e partecipazione.