Social
sabato, 10.01.2026
Agnese Pellegrini
Agnese Pellegrini
Agnese Pellegrini
la teologa

«È il papa della sinodalità e della pace»

la testimonianza

Francesco e i carcerati: l’ultima carezza del Papa ai dimenticati

Giubileo degli ammalati

Gli angeli di Passoscuro

esclusivo

Viaggio nel Policlinico Gemelli, eccellenza della sanità in Italia

La testimonianza

«Francesco è un Papa caparbio, che ha saputo entrare nel cuore della gente»

Roma

I detenuti di Regina Coeli scrivono al Papa: "Preghiamo per Lei, Santo Padre"

Attualità

Fra Agnello Stoia, parroco della Basilica Vaticana: «San Pietro, una casa per tutti»

storie

Cosa spinge a innamorarsi di un detenuto?

il ricordo

Antonio Giuseppe Malafrina, il collega e amico garbato che scriveva oltre qualunque barriera

L'ANNIVERSARIO

Il frate con la penna in mano: ricordo di padre Gianfranco Grieco