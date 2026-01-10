Attualità
Gaia De Vecchi
Gaia De Vecchi, nata a Milano nel 1973, ha conseguito il Baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sede di Milano) e la Licenza e il Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. La sua esperienza di docenza si è sviluppata presso diverse Istituzioni: Pontificia Università Gregoriana, Università Cattolica del Sacro Cuore, ISSR di Lodi-Crema, Nola (NA) e Milano, Istituto Teologico Regionale Pugliese, Studio Teologico Laurentianum (sede di Milano). È docente religione cattolica presso l’Istituto Leone XIII di Milano. È membro dell’ATISM e fa parte del comitato di redazione di Moralia.
Il Teologo
Il "Greenwashing" è peccato?
Fede e spiritualità
Autodenigrazione: umiltà o poca considerazione di sé?
Il Teologo
La pornografia coinvolge tutti: il senso del monito del Papa
Fede e spiritualità
Che cosa insegna alla nostra vita il pericolo nucleare
Fede e spiritualità
La castità, un’autostrada verso la pienezza di vita
Attualità
Come sono da interpretare le esperienze pre-morte?
Attualità
Sperimentazione sugli animali e morale cristiana
Il Teologo
«I preliminari all’atto coniugale: in che misura sono leciti per i cristiani?»
Fede e spiritualità
La ventilazione va staccata se c’è morte cerebrale?
Attualità
Aborto, un dramma che chiede verità insieme ad accoglienza