Il "Greenwashing" è peccato?

sabato, 10.01.2026
Gaia De Vecchi, nata a Milano nel 1973, ha conseguito il Baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sede di Milano) e la Licenza e il Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. La sua esperienza di docenza si è sviluppata presso diverse Istituzioni: Pontificia Università Gregoriana, Università Cattolica del Sacro Cuore, ISSR di Lodi-Crema, Nola (NA) e Milano, Istituto Teologico Regionale Pugliese, Studio Teologico Laurentianum (sede di Milano). È docente religione cattolica presso l’Istituto Leone XIII di Milano. È membro dell’ATISM e fa parte del comitato di redazione di Moralia.
