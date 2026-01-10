Social
sabato, 10.01.2026
Nicola Nicoletti
in missione in america centrale

Il Natale di padre Angelo Esposito nella foresta del Guatemala, tra le comunità indigene

Il ritratto

Ecco chi era Angelo Vassallo, il sindaco pescatore eroe civile

la chiesa perseguitata

Padre Omar Sotelo: "In Messico e nel Chiapas non ci può essere pace senza giustizia"

preti perseguitati

Messico, a due anni dall'assassinio di due gesuiti la Chiesa continua a promuovere la pace

esteri

Il Messico al voto tra corruzione e delitti. I vescovi: «Evitare violenze»

il ricordo

Rosario Fiorenza, un angelo con la chitarra

lutto

Dussel, protagonista coraggioso del pensiero sociale

chiesa perseguitata

Managua-Roma: arrivano in Vaticano i 12 sacerdoti espulsi dal Nicaragua

personaggi

«Io, lo scugnizzo delle 4 giornate di Napoli»

AMERICA LATINA

Guatemala, la Chiesa (minacciata) a difesa del voto