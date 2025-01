Lunedì 13 gennaio 2025 - (Sant'Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa)

Prima Lettura



Dalla lettera agli Ebrei

Eb 1,1-6



Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.

Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato.

Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto:

«Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»?

e ancora:

«Io sarò per lui padre

ed egli sarà per me figlio»?

Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice:

«Lo adorino tutti gli angeli di Dio».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 96 (97)

R. Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.

Il Signore regna: esulti la terra,

gioiscano le isole tutte.

Giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.



Annunciano I cieli la sua giustizia,

e tutti i popoli vedono la sua gloria.

A lui si prostrino tutti gli dèi! R.



Perché tu, Signore,

sei l'Altissimo su tutta la terra,

eccelso su tutti gli dèi. R.

Acclamazione al Vangelo

Alleluia, alleluia.

Il regno di Dio è vicino, dice il Signore:

convertitevi e credete nel Vangelo. (Mc 1,15)

Alleluia.



Vangelo



Dal Vangelo secondo Marco

Mc 1,14-20



Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Parola del Signore