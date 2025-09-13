Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
sabato 13 settembre 2025
 
Letture del giorno Aggiornamenti rss Redazione FC

Sabato 13 settembre 2025 - (San Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore della Chiesa - Memoria)

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina


Prima Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
1Tm 1,15-17

Figlio mio, questa parola è sicura e degna di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Parola di Dio


Salmo Responsoriale
Dal Salmo 112 (113)

R. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre. R.
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria. R.
 
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che si china a guardare sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero. R.
 


Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 6,43-49

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene.
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione di quella casa fu grande».

Parola del Signore


13 settembre 2025

 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 