Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
sabato 30 agosto 2025
 
Letture del giorno Aggiornamenti rss Redazione FC

Sabato 30 agosto 2025 - (Sabato della XXI Settimana del Tempo Ordinario - Anno Dispari)

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina


Prima Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
1Ts 4,9-11

Fratelli, riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell’intera Macedònia.
Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato.

Parola di Dio

 


Salmo Responsoriale

Dal Salmo 97 (98)

R. Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine.

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne. R.

Davanti al Signore che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. R.

 

 

Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo
Mt 25,14-30
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Parola del Signore
 


30 agosto 2025

 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 