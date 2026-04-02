Signore, guardaci dall’alto e aiutaci a risorgere in una nuova vita.

Fai risorgere i nostri cuori e di tutte le persone che hanno bisogno di aiuto.

Fai rinascere i sentimenti e le emozioni dentro di noi che da tempo abbiamo allontanato.

Accendi in noi la luce della speranza, quella speranza che da tempo è andata via e che con il tuo aiuto e la nostra dedizione sarà di nuovo viva.

Signore, aiutaci a far rinascere in noi e nelle nostre famiglie la luce della speranza per un nuovo inizio.

Prega per tutti noi, fa che ritroviamo la strada giusta.

Illumina i nostri occhi, cura il nostro dolore e fa sì che possano risorgere in noi la gioia e la serenità che tanto sono mancate nella nostra vita.

Proteggici in questo cammino.

Signore che sei sempre vicino alla porta del nostro cuore, dacci la fede per aprirla.

Porta nei nostri cuori la luce ormai persa nell’ombra,

guardaci mentre cresciamo e diventiamo forti per affrontare la vita in nome della fede.

Fa che questa nostra piccola preghiera porti la pace in questo nostro mondo e che gli uomini diventino davvero altruisti.

Per gli educatori e le nostre comunità in Italia e nel mondo: perché sappiano accompagnare, con delicatezza e verità, chi è fragile, e diventino luogo di resurrezione e di cammino condiviso per tutti.