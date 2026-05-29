Il forte maltempo che si è abbattuto ieri sera su diverse zone del Nord Italia ha costretto a rinviare la diretta del Rosario per la pace promossa da Maria con te. A causa del nubifragio e della totale mancanza di corrente elettrica provocata dal temporale, non è stato possibile attivare il collegamento Facebook previsto alle ore 21.

A comunicarlo è stato don Antonio Rizzolo, direttore di Maria con te, con un messaggio rivolto ai lettori e ai fedeli che avrebbero voluto partecipare alla preghiera comunitaria online: «Ci dispiace moltissimo e ci scusiamo con tutti voi che avreste voluto collegarvi».

L’iniziativa, lanciata insieme a Famiglia Cristiana, nasce dal desiderio di affidare alla Vergine Maria l’invocazione di pace in un tempo segnato da guerre, odio e violenza. Un momento di raccoglimento e spiritualità condivisa che ha raccolto grande attenzione e partecipazione già nelle ore precedenti alla diretta.

Il Rosario sarà dunque recuperato questa sera, venerdì 29 maggio, sempre alle ore 21, per permettere a tutti di unirsi nuovamente nella preghiera. «Vi diamo appuntamento per domani alla stessa ora», ha scritto don Rizzolo, «per unirci in orazione chiedendo l’intercessione della Vergine Maria per la pace, come ha più volte suggerito il Santo Padre».

Per partecipare alla diretta sarà possibile collegarsi attraverso i canali social ufficiali di Maria con te e di Famiglia Cristiana a questo collegamento. L’invito è rivolto a tutti: famiglie, giovani, anziani, persone sole o comunità parrocchiali che desiderano vivere un momento di comunione spirituale sotto lo sguardo di Maria.

Nei giorni scorsi, presentando l’iniziativa, don Antonio Rizzolo aveva ricordato come «pregare insieme sia il modo più bello per lodare il Signore» e per sentirsi parte di una grande comunità di fede capace di testimoniare speranza anche nei momenti più difficili.