Un ciclo di appuntamenti che intreccia riflessione culturale, arte sacra e momenti di preghiera. A San Donato Milanese il mese di marzo propone un calendario di eventi che coinvolge la Chiesa di Santa Barbara e gli scout di San Donato 1 presso la Sala consiliare del Municipio, con iniziative pensate per offrire occasioni di approfondimento, dialogo e partecipazione comunitaria.

Ad aprire il programma sarà l’incontro di domani, giovedì 5 marzo, alle 20.45, nella Sala consiliare del Municipio, dal titolo “Nessuna pace senza verità, nessuna verità senza ascolto”, dedicato al tentativo di comprendere la questione israelo-palestinese.

Protagonista della serata sarà don Paolo Zago, presbitero della diocesi di Milano che da molti anni frequenta la Terra Santa, maturando una conoscenza diretta delle comunità, delle istituzioni e delle persone coinvolte nel conflitto. L’incontro, moderato da don Luigi Rivolta, intende superare le barriere ideologiche e approfondire le radici storiche della crisi, riflettendo sulle difficili ma necessarie prospettive di pace e convivenza. L’esperienza di don Zago unisce competenza storica e sensibilità pastorale, offrendo uno sguardo capace di cogliere la complessità della situazione senza semplificazioni.

Il programma prosegue con due appuntamenti dedicati all’arte. Mercoledì 11 marzo alle 18.30 e domenica 22 marzo alle 16, nella chiesa di Santa Barbara, si terranno infatti due visite guidate straordinarie alla mostra “Trame sacre”.

L’esposizione presenta sedici arazzi provenienti dal Duomo di Cosenza portati a Santa Barbara in occasione del settantesimo anniversario della consacrazione della chiesa alla cui fondazione contribuì Enrico Mattei. Le visite offriranno l’occasione di accedere anche al matroneo della chiesa e di partecipare a un percorso guidato che attraversa il significato artistico, iconografico e teologico delle opere, alla luce della Sacra Scrittura e della storia dell’edificio sacro.

Le visite saranno accompagnate da don Umberto Bordoni e da Adriana Di Pietrantonj. Formata all’Istituto d’arte “Edgardo Mannucci” di Ancona e diplomata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, Di Pietrantonj ha lavorato nel campo della grafica e della comunicazione collaborando alla realizzazione di scenografie digitali e opere di artisti contemporanei. Studiosa di storia dell’arte, architettura, teatro e cinema, guiderà i visitatori alla scoperta dei significati nascosti nelle opere esposte.

Il percorso spirituale proseguirà venerdì 13 marzo con la partecipazione alla Via Crucis della Zona VI, presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini che si svolgerà a Rozzano.

Il ritrovo è previsto alle 20 in piazza Santa Barbara, da dove i partecipanti si sposteranno con mezzi propri in forma condivisa verso Rozzano, luogo in cui inizierà la celebrazione alle 20.45.

Il calendario si concluderà con uno dei momenti più significativi della Settimana Santa. Venerdì Santo, 3 aprile alle 21, nella chiesa di Santa Barbara, si terrà la celebrazione cittadina della Passione del Signore, appuntamento tradizionale che riunisce la comunità in uno dei riti più intensi della liturgia cristiana.

Un programma che unisce riflessione sull’attualità, valorizzazione dell’arte e momenti di fede, offrendo alla comunità di San Donato Milanese diverse occasioni per fermarsi, ascoltare e guardare con maggiore profondità alla realtà e alla propria tradizione.