Ha compiuto 50 anni poco più di un mese fa, il 14 aprile, l’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa cattolici, della Federazione dello Scautismo europeo, che oggi annovera 20.132 iscritti in 183 gruppi di 61 diocesi. In oltre 3 mila – tra capi, assistenti e circa 360 rappresentanti dei genitori – si ritroveranno nella mattinata di lunedì 1° giugno in Aula Paolo VI per l’udienza con papa Leone XIV in occasione di questo importante compleanno scandito dal motto “Se piace a Dio, per sempre”, preceduta alle 9.30 da un momento formativo guidato dalla conduttrice televisiva Lorena Bianchetti. Interverranno lo psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini, la fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti Chiara Amirante, il regista Gianni Aureli, la giornalista e scrittrice Costanza Miriano e il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.

I relatori approfondiranno i “4+1 punti” del metodo scout di Baden-Powell: formazione del carattere, servizio, abilità manuale, salute e forza fisica, educazione alla fede.

Un metodo applicato e vissuto all’aperto «come luogo privilegiato per un’avventura reale, terreno fertile per una vera pedagogia della fede», evidenzia l’assistente generale don Stefano Zeni, rimarcando l’impegno attento dell’associazione «alla cura dei Capi, perché ciascuno possa riscoprire il rapporto con la Parola, base per un vero discernimento». E Manuela Evangelisti, commissaria generale, osserva che la Fse «di fronte alla fragilità di tante famiglie sente l’urgenza di rilanciare l’alleanza educativa con i genitori, espressa dalla stessa loro presenza in Aula Nervi; di fronte a individualismo e conformismo, rinnova l’attenzione all’unicità di ogni persona, accompagnandola in una comunità reale che riconosce le differenze, le valorizza e le orienta al servizio degli altri». Al termine dell’Udienza, Capi e genitori di ogni Gruppo parteciperanno a un gioco a tappe per scoprire alcuni luoghi significativi della Capitale; la giornata si concluderà alle 16 con la Messa a San Giovanni in Laterano, presieduta da don Zeni e concelebrata da 60 Assistenti. «Guardiamo avanti, consapevoli delle sfide e delle opportunità che abbiamo, pronti a condividere con rinnovato impegno il carisma ricevuto, perché concorra alla costruzione di un mondo migliore per tutti», sottolinea il presidente Franco Caldato.

Fra le iniziative promosse dalla Fse e tuttora in corso, si annoverano i Campi Bibbia giunti alla seconda edizione, gli Esercizi spirituali ignaziani in sinergia con il Mag+S (rete delle realtà di apostolato giovanile ignaziano presenti in Albania, Italia, Malta e Romania), la collaborazione con la pastorale familiare, l’approfondimento sui temi dell’affettività, emotività e sessualità. Per la prossima estate l’associazione – che aderisce all’Unione internazionale delle Guide e Scouts d’Europa, nata nel 1956 e presente con 73 mila membri in 27 Paesi di Europa e America – incoraggia l’ospitalità e lo svolgimento di campi estivi gemellati con gruppi di Guide e Scout italiani. Ogni anno rilancia gli Eurocamp, campi gemellati tra unità di diverse nazioni, e sta organizzando il prossimo Eurojam in programma dal 1° al 9 agosto 2027 ad Ampezzo e Socchieve (Udine), che accoglieranno 8.500 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni in arrivo da 20 nazioni con il motto “Verso l’Alto”, omaggio alla spiritualità di san Pier Giorgio Frassati. Per il commissario generale Paolo Bramini, si tratta di «esperienze concrete, non virtuali, di incontro per costruire insieme l’Europa dei popoli».